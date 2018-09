Papa Francesco nomina mons Russo segretario generale della Cei

Viganò - torna a parlare l’ex Nunzio : “Il silenzio di Papa Francesco? Conferma la mia testimonianza” : “Chi tace acconsente”, così torna a parlare monsignor Carlo Maria Viganò attraverso il sito del vaticanista Rai, Aldo Maria Valli. Dalla “località segreta nella quale risiede”, scrive il giornalista, l’ex Nunzio manda una lettera nella quale spiega di essersi deciso a parlare “unicamente per il bene della Chiesa” e nel silenzio di Bergoglio legge una Conferma alle accuse mosse. Meno di un mese fa, Viganò ...

Papa Francesco : La Chiesa accolga le coppie conviventi : Il Papa chiede che laChiesa accolga anche coppie conviventi - "Accompagnare giovani famiglie anche dopo il matrimonio". Il discorso a parroci, diaconi, sposi e operatori di pastorale - «Urgente avviare un serio cammino di preparazione». --"Auspico che l'orizzonte della pastorale familiare diocesana sia sempre più vasto, assumendo lo stile proprio del Vangelo, incontrando e accogliendo anche quei giovani che scelgono di convivere senza ...

Ecco perché Papa Francesco ha scritto una lettera ai cattolici cinesi : All'indomani dell'accordo siglato tra la Santa Sede e Pechino, il Pontefice ha voluto approfondire e fare chiarezza su alcuni aspetti dell'intesa

Papa Francesco ha tradito i cattolici cinesi? : Il Papa ha cercato un compromesso con Pechino pensando al futuro del cattolicesimo, ma ha deluso una parte dei fedeli del gigante asiatico. Leggi

Papa Francesco - il caso Viganò e il "segno di Dio" che ha accelerato l'accordo con la Cina : "Il Signore trae il bene dal male con la sua potenza e la sua infinita creatività". Questo tweet di Papa Francesco è stato lanciato dal Vaticano ieri sera, 25 settembre, alle 18,30, proprio mentre era in corso la conferenza stampa del Pontefice a bordo dell'aereo Air Baltic di ritorno dalla tre giorni in Lituania, Lettonia ed Estonia. Forse un riferimento alla crescita della fede proprio nelle nazioni appena visitate, martiri ...

Wim Wenders parla del suo film 'Papa Francesco. Un uomo di parola' : Wim Wenders parla del suo film "Papa Francesco. Un uomo di parola". Un documentario che spiega le posizioni del pontifice davanti al Dio e gli uomini. Girato con il consueto stile elegante del regista ...

Wim Wenders - Papa Francesco/ Dalla pedofilia alla povertà : "Ho visto i buchi nelle sue scarpe e ho capito" : Sarà nei cinema italiani il film documentario del regista tedesco Wim Wenders dal 4 al 7 ottobre prossimo, una lunga intervista in cui Bergoglio raccomta se stesso(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:35:00 GMT)

Papa Francesco - in Cina si apre ora nuova fase : Quella sull’Accordo con la Cina è stata una delle risposte del Papa più attese dai giornalisti sul volo di rientro dal Baltico. Tra i temi toccati dal Papa la difesa dell’identità delle tre Repubbliche, la condanna degli armamenti e quella degli abusi del clero, definiti una mostruosità--"Auspico che in Cina si possa aprire una nuova fase,che aiuti a sanare le ferite del passato,a ristabilire e a mantenere la piena comunione di tutti i cattolici ...

Papa Francesco : “L’accordo con la Cina sui vescovi l’ho firmato io” : Roma – L’Accordo provvisorio con la Cina sulla nomina dei vescovi “l’ho firmato io”, “sono io il responsabile”. A dichiararlo ai giornalisti, sul volo di ritorno da Tallinn a Roma, e’ stato il Papa, che – secondo quanto riferisce ‘Vatican News’ – ha chiesto di “pregare” per chi, “avendo tanti anni alle spalle di clandestinita’”, oggi non ...

Papa Francesco : "Accogliere e integrare i migranti senza minacciare la propria identità" : "Nei popoli baltici il messaggio sull'apertura è abbastanza avanti. Non ci sono fuochi forti populisti". Sul volo BT7103, che da Tallinn lo riporta a Roma, Papa Francesco incontra i giornalisti per fgare il punto su alcuni temi a lui cari. Si parla del nuovo accordo con la Cina, ma anche della pena di morte e della guerra. Poi, ancora una volta, si finisce per toccare il tema dell'accoglienza. Ma, in questa occasione, Bergoglio invita a farlo ...

Wenders gira un film che esalta il Papa : "Per me Francesco è un eroe dell'umanità" : Wim, l'uomo che voleva farsi prete. Ma poi è arrivato il '68, col cinema e il rock'n'roll e lui ha preferito usare i film per i discorsi etici. "Sono cresciuto da cattolico, in una famiglia cattolica. E a 16 anni ho desiderato diventare prete. Quando sei giovane, immagini un certo numero di professioni: conoscevo bravi insegnanti e desideravo insegnare; conoscevo bravi preti e volevo farmi prete. Poi sono arrivati i film e il rock'n'roll e ho ...

Wim Wenders e Francesco : "Guardando il Papa negli occhi ho visto un uomo senza paura" : Il film del regista tedesco uscirà il 4 ottobre. 'Papa Francesco - Un uomo di parola' è il risultato di quattro conversazioni con il Pontefice su ecologia, povertà, giustizia sociale e immigrazione: '...

"Papa Francesco? Uomo di parola e di grande umorismo". Wenders e il suo docu-film su Bergoglio : Come sarebbe visto Jorge Mario Bergoglio in veste di leader politico di una grande potenza dalla prospettiva di Wim Wenders? "Come leader politico - per definizione soggetto a compromessi - non potrebbe mai e poi mai esprimere tanta radicalità sui grandi temi sociali del nostro tempo, non potrebbe mai, come ha fatto, condannare senza appello lo sfruttamento dell'Uomo sull'Uomo e il commercio delle armi. L'autorità spirituale ...