Paolo Borsellino | a giudizio per calunnia aggravata tre poliziotti Pm | “Depistarono le

La figlia di Rita Borsellino : "Il suo assillo più grande non era tanto sapere chi ha ucciso il fratello Paolo - ma perché" : "Mamma non ha mai smesso di cercare la verità, diceva non mi interessa chi è stato, ma voglio sapere perché". Con queste parola la figlia Marta ricorda Rita Borsellino. La sorella del magistrato è morta ieri, 15 agosto, a 73 anni dopo una lunga malattia. Fino alla fine si è chiesta il perché della strage di via D'Amelio in cui, il 19 luglio 1992, persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli uomini ...