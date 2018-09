Pallavolo | Mondiali | Italia eliminata

Mondiali Pallavolo : la Polonia vince il primo set - l'Italia è fuori : TORINO - La Polonia vince il primo set della sfida contro l'Italia 25-14 e si qualifica per la semifinale mondiale.Gli azzurri di coach Blengini sono eliminati, quale che sia il punteggio finale. , Ha ...

Mondiali di Pallavolo - l'Italia perde il primo set ed è eliminata : Torino - l'Italia ha perso il primo set contro la Polonia , 14-25, , al PalaAlpitour di Torino, ed è eliminata dai Mondiali di Pallavolo maschile: anche vincendo 3-1, gli Azzurri finirebbero dietro ...

Pallavolo : Mondiali - Brasile-Usa 3-0 : ANSA, - TORINO, 28 SET - Il Brasile supera per 3-0, 25-20, 25-18, 25-19, gli Stati Uniti e conquista il primo posto nella Pool I delle Final Six dei Mondiali, davanti proprio agli statunitensi. Una ...

Mondiali di Pallavolo 2018 : stasera su Rai 2 Italia vs Polonia : L'Italia si scontro con i campioni del mondo di Kurek e di Kubian. Per qualificarsi alle semifinali deve portare a casa una vittoria di carattere.

Mondiali Pallavolo : grave gesto antisportivo del ct del Brasile : Un gravissimo episodio di antisportività registrato ai Mondiali di pallavolo giunti alle final six di Torino : durante la sfida fra Brasile e Russia, vinta poi dai verdeoro per 3 set a 2,, il ct dei ...

Italia-Polonia Mondiali Pallavolo - orario e dove vederla in tv : L'unico modo per gli azzurri di accedere alle semifinali è battere i polacchi 3-0 e con almeno 15 punti di vantaggio Mondiali di volley femminile, il calendario dell'Italia. Orari tv

Mondiali Pallavolo 2018 - le combinazioni per la qualificazione dell'Italia alla semifinale : Contro i campioni del mondo in carica della Polonia l'Everest si chiama vittoria 3-0 nei set con almeno 15 punti di scarto . Un semplice esempio potrebbe portare al 25-20, 25-20, 25-20. I nuovi ...

Ai Mondiali di Pallavolo stasera l’Italia si gioca tutto : Deve battere i campioni del mondo della Polonia per 3-0 e con 15 punti di scarto per qualificarsi alle semifinali: non sarà facile The post Ai Mondiali di pallavolo stasera l’Italia si gioca tutto appeared first on Il Post.

Polonia-Serbia 3-0 - Mondiali Pallavolo : vittoria netta per i polacchi. Serve un'impresa agli azzurri : La nazionale polacca gioca una partita perfetta per evitare di giocarsela all'ultimo match contro l'Italia e mette in campo tutta la sua forza da campioni del mondo. Una partita molto equilibrata tra ...

Mondiali Pallavolo femminile - la carica di Chirichella : "Non vediamo l'ora" : Sabato il debutto delle azzurre contro la Bulgaria Mondiali di volley femminile, il calendario dell'Italia. Orari tv

L’Italia è stata battuta dalla Serbia nella prima partita delle Final Six dei Mondiali di Pallavolo maschile : La Nazionale maschile di pallavolo è stata battuta 3-0 dalla Serbia a Torino nella prima partita della Final Six, la penultima fase dei Mondiali. È stata una sconfitta netta, con i tre set che si sono chiusi 25-15, 25-20 e The post L’Italia è stata battuta dalla Serbia nella prima partita delle Final Six dei Mondiali di pallavolo maschile appeared first on Il Post.

Mondiali Pallavolo : Italia-Serbia 0-3 : Si chiude la peggior partita dell’anno per l’Italia. Non c’è mai stata partita, è stata proprio una serata storta, mentre alla Serbia riusciva tutto. Ora le semifinali sono appese ad un filo. La nostra Nazionale perde la prima partita di questa final six contro la Serbia. Il risultato e’ di quelli pesanti, 0-3 (15-25, 20-25, 18-25) in una partita nella quale non c’e’ stata storia.--Battuta d'arresto dolorosa per l'Italia ai Mondiali. La Serbia ...

Mondiali di Pallavolo 2018 : stasera su Rai 2 Italia vs Serbia : Gli Azzurri sono pronti ad affrontare un avversario temibile come la nazionale guidata da Nikola Grbić, in questo primo match della Final Six dei Mondiali di volley.