Pallanuoto | primo turno preliminare Euro Cup 2018-2019 | Nais-Ortigia 5-11 Buon inizio

(Di venerdì 28 settembre 2018) Sono scattati i quattro gironi deldi qualificazione dell’Cup di: ottimo esordio per l’, che ha superato i serbi delper 11-5. I siciliani sono inseriti nel Girone D, che si disputa ad Ydra, in Grecia, e che vede impegnati anche i padroni di casa ed i montenegrini delrac. Dopo unquarto equilibrato, e chiuso in vantaggio per 3-2 dai siracusani, grazie ad una marcatura a 2″ dalla sirena di Marko Jelaca, l’ha scavato il solco decisivo nei parziali centrali della gara, nel corso dei quali non ha subito gol, mettendo a segno un parziale di 5-0 che ha tagliato le gambe agli avversari. Sull’8-2 a soli 8′ dal termine, i siciliani si sono parzialmente rilassati, tornando a subire gol nell’ultimo periodo dopo 19 minuti esatti senza reti al passivo, e poi, dopo aver marcato altre tre reti, hanno ...