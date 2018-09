Pallanuoto | EuroCup 2018-2019 | ritorno amaro per il Savona | sconfitta di misura

oasport

(Di venerdì 28 settembre 2018) Un 6-5 davveroquello che apre il gironcino preliminare di Euro Cup diper quanto riguarda la Rari Nantes. Alnelle coppe continentali, la compagine ligure, in casa alla Zanelli è statadidal Mornar, compagine croata guidata dall'ex di turno Marko Elez. I liguri provano la rimonta finale, ma non riesce davvero per pochissimo.-MORNAR 5-6 (1-3, 0-1, 1-1, 3-1): Soro, A. Patchaliev 1, Delvecchio, Ghillino, L. Bianco 2, Corio, Piombo, K. Milakovic 2 (1 rig.), G. Bianco, G. Novara, E. Novara, J. Colombo, Missiroli. All. Angelini Mornar: Podrug, R. Buric 1, Butic, M. Vrdoljak 2, Calic 1, R. Akrap, Krolo, Pavlovic, Elez 1, I. Zivkovic 1, Duzevic, D. Akrap, Prkic. All. Arbitri: Szekely (Hun) e Birakis (Gre) Note: sup. num.1/4, Mornar 2/10