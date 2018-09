Palermo-Napoli Primavera Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario e

Napoli - ferragosto ad alta tensione al Vasto : scoppia mega rissa a via Palermo : Nemmeno a ferragosto si è fermata la furia scatenata delle comunità africane che nel quartiere Vasto si affrontano a cadenza ormai quotidiana. Nella serata di ieri un gruppo di extracomunitari ha dato ...

Ospedali sicuri - in arrivo anche l'esercitoSi partirà da Napoli - Catania e Palermo : La proposta dal ministro Grillo che annuncia un ddl per inasprire le pene, introdurre un Osservatorio nazionale e presidiare le strutture con forze dell'ordine e militari. Il Pd: stiamo col ministro nel contrastare questi episodi ma sappiamo che l'esercito non ha poteri contro i reati.