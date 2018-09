Palazzo Chigi | Conte inciampa e rischia di cadere

De Luca : “Io salviniano? Veramente è Salvini che mi copia. Manovra? M5s festeggi in piazza - non a Palazzo Chigi” : “Decreto sicurezza? Qualcuno mi ha detto che sono sulla scia di Salvini. Veramente è il contrario: è Salvini che sta sulla scia di De Luca“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo appuntamento settimanale su Lira Tv. “Sono 25 anni che manteniamo una linea di rigore e di attenzione sul problema sicurezza” – continua – “La nostra impostazione ha e deve avere ...

“La festa grillina davanti a Palazzo Chigi è degna del Venezuela di Maduro" : La “manovra del popolo” innalza il rapporto deficit/Pil al 2,4 per cento, e Luigi Marattin (foto a destra), con mestizia, sorseggia un succo d'ananas in un bar a pochi passi dalla Camera. “La scelta politica è chiara: inversione di tendenza rispetto a un cammino decennale di risanamento finanziario.

'La festa grillina davanti a Palazzo Chigi è degna del Venezuela di Maduro' : Ci spiegano che per far lavorare i giovani bisogna pensionare i vecchi ma l'economia non funziona così, il numero dei posti di lavoro non è fisso. Se aumenta la platea dei pensionati, cresce ...

Palazzo Chigi - Conte si inciampa e rischia di cadere : Stava per cadere proprio davanti ai fotografi che lo aspettavano davanti a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è inciampato entrando nella sede del Governo dopo la conferenza ...

Def - festa M5s tra cori e bandiere. E Di Maio si affaccia dal balcone di Palazzo Chigi : “Ce l’abbiamo fatta” : festa in piazza dei parlamentari M5s, tra cori e bandiere, dopo l’intesa raggiunta sulla manovra al 2,4% di deficit sul Pil. Il documento finanziario è stato approvato dal Consiglio dei ministri poco dopo le 23. Un risultato celebrato di fronte a Palazzo Chigi da deputati e senatori pentastellati, mentre il vicepremier Luigi Di Maio e gli altri ministri M5s si sono affacciati per esultare dal balcone della sede del governo. “Ce ...

Di Maio al balcone di Palazzo Chigi : ce l'abbiamo fatta : Roma, 27 set., askanews, - Luigi di Maio si è affacciato al balcone di palazzo Chigi insieme ai ministri del M5S per salutare la folla dei parlamentari stellati assiepati con leloro bandiere in piazza ...

Di Maio e i ministri M5S acclamati dalla folla si affacciano al balcone di Palazzo Chigi : "Il cambiamento in Italia c'è" : Il cambiamento in Italia c'è". Luigi Di Maio, attorniato dai ministri del M5s, ha annunciato il via libera alla nota di aggiornamento al Def in diretta su Facebook e affacciandosi dal balcone di Palazzo Chigi. Nella piazza, i parlamentari del M5s lo hanno salutato con il coro "noi siamo il cambiamento".Ola del Movimento 5 Stelle per Di Maio che insieme ai ministri del Movimento, si è affacciato dal balcone di Palazzo Chigi. "Ce ...

Cori e saluti dal balcone di Palazzo Chigi. I deputati grillini inneggiano a Di Maio : "Abbiamo appena approvato il Def che fa partire la Manovra del popolo". In una diretta Facebook pubblicata sulla sua pagina, il vicepremier Luigi Di Maio insieme ad altri ministri e parlamentari del M5s annuncia l'accordo raggiunto con il responsabile dell'Economia, Giovanni Tria, per la nota di agg

Def - iniziata riunione Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi : All'ordine del giorno fra le altre cose la nota di aggiornamento del Def sulla quale si baserà la legge di Bilancio e che è stata oggetto del vertice sulla politica economica svoltosi prima della ...

Manovra - Vertice a Palazzo Chigi - impasse sul Def : Una situazione abbastanza tesa tra la maggioranza e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, la quale verte più che altro sulla questione dello sforamento del rapporto deficit/Pil, sul quale nessuna ...

A Palazzo Chigi vertice in corso sulla manovra. Si cerca una mediazione. : ... è in corso un tentativo di mediazione nel vertice in corso con il premier Giuseppe Conte - di ritorno dagli Stati Uniti - i due vicepremier, Salvini e Di Maio, e il ministro dell'Economia, Giovanni ...

Vertice a Palazzo Chigi da Conte - si decide soglia deficit : Roma, 27 set., askanews, - E' iniziato a palazzo Chigi il Vertice di governo, cruciale per stabilire la soglia di deficit per il prossiomo anno e a cui sono legate le sorti del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Presenti il premier, Giuseppe Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e i ministri Tria e …

