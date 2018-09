One Piece | pubblicato il capitolo 919 su Shonen Jump

One Piece World Seeker : il nuovo trailer rivela informazioni sulla storia e introduce due nuovi personaggi : Isaac, il direttore della prigione, ha aiutato a ricostruire l'isola dopo la guerra, usando la scienza e aumentando il suo benessere e l'influenza grazie a questo. Luffy e i suoi compagni hanno fatto ...

One Piece World Seeker : il nuovo trailer rivela informazioni sulla storia e introduce due nuovi personaggi : Bandai Namco Entertainment Europe ha condiviso oggi un nuovo trailer per One Piece World Seeker. Il video rivela nuove informazioni sulla storia e introduce due nuovi personaggi originali pensati da Oda, il creatore di One Piece.Eiichiro Oda - il creatore di One Piece è stato coinvolto fin dall'inizio nel progetto e nell'origine del gioco. Ha supervisionato la storia e pensato due personaggi originali, Jeanne e Isaac, che saranno il focus ...

One Piece : World Seeker è stato rinviato al 2019 : Mancano ormai pochi mesi alla fine dell'anno, e tuttora One Piece: World Seeker continua a essere previsto per il 2018 senza una data d'uscita ben precisa.Stando a quello che riporta Gematsu, sembra infine che il gioco sia stato rinviato al 2019. È ciò che afferma il numero 90 del manga di One Piece uscito lo scorso 4 settembre, che include una pubblicità di One Piece: World Seeker con la finestra di lancio fissata per il prossimo anno.Bandai ...

One Piece : riassunto del capitolo 916 pubblicato su Shonen Jump : Ieri, il 31 Settembre 2018, è uscito il capitolo 916 di One Piece, manga scritto e disegnato dal famoso fumettista Eiichiro Oda, serializzato per la prima volta nel 19 Luglio 1997 sulla rivista giapponese Shonen Jump. Il fumetto narra la storia di Rufy e la sua ciurma, i protagonisti dell'opera, attualmente ubicati nell'isola di Wano dove risiede l'imperatore Kaido, il loro prossimo nemico. capitolo 916: "Il grande sumo di Wano" Continua l'arco ...

Gamescom 2018 : One Piece World Seeker - anteprima : Eppure tutti i vari tie-in creati fino ad ora sembrano non aver mai sfruttato pienamente il potenziale di One Piece: tra i più noti abbiamo la serie a tema musou dei Pirate Warriors, che senza ombra di dubbio riscuote successo nel mercato orientale. Purtroppo l'ultima avventura ispirata al manga risale al 2014, con One Piece Unlimited World Red, un titolo con alcuni limiti causati dalla sua natura di porting da 3DS. Non sono mancati nel tempo ...