Oltre mille ricorsi contro tagli a vitalizi : Roma, 28 set. (AdnKronos) - A 11 giorni dalla scadenza per la presentazione, sono 1176 i ricorsi contro i tagli dei vitalizi, presentati da ex deputati contro la delibera dell'ufficio di presidenza della Camera. Si tratta, ha spiegato il presidente della Associazione ex parlamentari, Antonello Falom

Vitalizi agli ex parlamentari - Oltre mille ricorsi. E un ex senatore denuncia Di Maio : Sono circa 1.100 gli ex deputati, su 1.300, che al momento hanno presentato ricorso contro la delibera dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati con cui il 12 luglio scorso si era deciso il ...

Vitalizi - Oltre mille i ricorsi degli ex deputati contro i tagli : Sono oltre 1.000 gli ex deputati che hanno presentato ricorso contro la delibera dell'ufficio di presidenza della Camera che ha tagliato loro i Vitalizi. Domani Antonello Falomi, presidente dell'...

Oltre mille ex deputati fanno ricorso contro il taglio dei vitalizi : Sono Oltre 1.000 gli ex deputati che hanno presentato ricorso contro la delibera dell'ufficio di presidenza della Camera che ha tagliato loro i vitalizi. Lo apprende l'agenzia di stampa Ansa alla vigilia della Conferenza stampa nella quale il presidente dell'Associazione ex parlamentari Antonello Falomi, e i due vicepresidenti, Franco Proietti e Michele Zolla faranno il punto sui ricorsi il cui termine per la presentazione scade oggi.Alle 11.30 ...

Pronto soccorso - mancano Oltre mille medici. “A rischio la qualità delle cure” : I medici di Pronto soccorso italiani effettuano ogni anno quattro milioni e mezzo di visite in più del normale. Questo perché l’organico è scoperto di oltre mille unità: lo denuncia la Società italiana della Medicina di emergenza-urgenza (Simeu) il cui presidente, Francesco Rocco Pugliese, avverte: “È in pericolo la qualità delle cure ai cittadini”. Il 22% del totale delle visite di Pronto soccorso, comunica la Simeu, supera il ...

Juve - stasera Oltre mille tifosi al Mestalla : Juventus e Valencia si sfidano per il primo match ufficiale in Europa nella loro storia. Come riporta Sky Sport saranno ben 50.000, questa sera, i supporter del Valencia presenti allo stadio dove ci saranno anche circa 1.200/1.300 tifosi della Vecchia Signora . A proposito di tifosi, nella notte prima del ...

Taser - in Usa Oltre mille morti da quando è in dotazione alla polizia : Una inchiesta Reuters rivela i numeri dietro l'utilizzo della pistola Taser da parte delle varie polizie negli Stati Uniti dai primi anni duemila ad oggi. In molti casi di decessi le vittime erano persone vulnerabili psicologicamente o con problemi mentali e tra gli episodi incriminati finiti tragicamente tantissimi erano iniziati con una richiesta di aiuto al numero di emergenza medica.Continua a leggere

Russia - Oltre mille arresti ai cortei contro riforma pensioni. Elezioni - Sobyanin confermato sindaco di Mosca : Il populista Vladimir Zhirinovsky, leader dei liberaldemocratici, solo di nome, e veterano della politica, si è presentato a piazza Pushkin per chiedere alla folla di 'non violare la legge' e tornare ...

Proteste in Russia - Oltre mille fermi : MOSCA, 10 SET - Sono più di mille le persone fermate ieri dalla polizia in Russia per aver partecipato alle manifestazioni contro l'aumento dell'età pensionabile organizzate dall'oppositore Alexiei ...

Proteste in Russia - Oltre mille fermi : ANSA, - MOSCA, 10 SET - Sono più di mille le persone fermate ieri dalla polizia in Russia per aver partecipato alle manifestazioni contro l'aumento dell'età pensionabile organizzate dall'oppositore ...

Andrea Camilleri : lo scrittore da Oltre 100 libri che ha inventato Montalbano compie 93 anni : […] Rosetta cominciò a seguire le prove, ma dopo qualche giorno mi accorsi che il mondo del teatro e le sue regole erano mille miglia distanti da lei. Se non persi le staffe fu perché mi riusciva ...

Oltre mille persone accorse per vedere tuffi e scivoloni : ... più del Brain Zone Jazz Festival e più di qualunque altra serata musicale, teatrale o di altri spettacoli, c'è da credere davvero che il duo Sartori-Donatini abbia ragione a insistere nel voler ...

Morbillo - Oms : nel 2018 Oltre 41 mila casi in Europa - mille in Italia : Nei primi sei mesi del 2018 sono stati registrati oltre 41 mila casi di Morbillo in Europa. Lo rivela l'Organizzazione Mondiale della Sanita'.

Oltre mille musicisti di strada al Ferrara Buskers Festival : Gli spettacoli si svolgono dalle 18 alle 24 e per la prima volta, dopo mezzanotte, la festa si sposta nello scenario del cortile del Castello Estense per le Notti Buskers. Tra gli eventi collaterali, ...