Olanda | sventato attacco terroristico | 7 arresti

Sventato attentato in Olanda : sette arresti : Stavano preparando un grande attentato in Olanda, ma le forze antiterrorismo il 27 settembre 2018 hanno reso noto di essere entrate in azione appena in tempo. La Polizia olandese ha arrestato oggi sette persone con l'accusa di preparare "un grande attacco terrorista". Gli arrestati hanno un'età compresa tra i 21 e i 34 anni. --Arrestate 7 persone in Olanda sospettate di preparare "un grande attacco terroristico". Lo riferisce la Procura ...