Occhio ai falsi dipendenti Sea | il Comune mette in guardia i cittadini

isnews

: @PatriziaRametta @creuscher @Dagos18345461 Questi numeri fasulli crescono a vista d occhio per nascondere il vero m… - AlessioAllai : @PatriziaRametta @creuscher @Dagos18345461 Questi numeri fasulli crescono a vista d occhio per nascondere il vero m… - V_enzoTrombello : A proposito #americani… quand’era l’ultima volta che avete dato un occhio nei paesi #musulmani? Cosa raccolgono con… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Nessuna attività di informazione né di consegna di materiale è in atto: potrebbe trattarsi dei 'soliti' malintenzionati CAMPOBASSO. Non aprite la porta a chiunque si spacci per dipendente Sea. Nessuna ...