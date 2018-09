Nuovo teatro Verdi | il ' Leonardo' di Sgarbi sostituisce ' Hairspray' - Senza Colonne News

Ecco il cartellone del Nuovo teatro Comunale di Gradisca d'Isonzo : Molti anche gli appuntamenti per i più piccoli: tre spettacoli nella sezione SpazioScuola e quattro per quella SpazioRagazzi, le domeniche a Teatro per tutta la famiglia. Sempre per la famiglia ad ...

HOUSES - chi ci entra è perduto! Al Teatro Belli il Nuovo spettacolo della compagnia Tacchi Misti : Gli spettacoli, tutt'oggi in scena e in tournée in Italia, con la regia di Ferdinando Ceriani, presentano lo stesso cast formato da Carla Ferraro, Valentina Martino Ghiglia, Laura Mazzi e Silvia ...

Costellazione Cancro : Il Nuovo teatro Orione porta in scena il dramma oncologico : Una rassegna di incontri gratuiti aperti a tutti con lo scopo di sensibilizzare, informare sui percorsi oncologici Roma – “Egregio Ministro, sono Carlo Oldani, ho 29 anni e vivo a Roma. Le scrivo per manifestarLe un malessere così denso e torbido che mi impedisce una vita serena. Come molte persone ho una storia da raccontare, una voce che ne racchiude tante altre, un grido…” Da questa frase, da questa lettera diretta alle ...

«Basta fascismi!». Gelardi schiera il Nuovo teatro Sanità : Gli spettacoli andranno in scena da settembre a gennaio. «L'idea è nata dopo il fortunato progetto "Cities on the Edge"- continua Gelardi creato dal Goethe Institut di Napoli e Marsiglia, grazie al ...

Nuovo teatro Verdi di Brindisi : parte la campagna per i nuovi abbonati : L'abbonamento «Pensieri e Parole» , 13 spettacoli , ha il costo di 275 euro nel primo settore , 245 euro nel secondo , 200 in galleria . Restano confermate le agevolazioni per gli studenti fino a 25 ...

opera - teatro lirico sperimentale spoleto; da domani 14 settembre il Nuovo allestimento del "la furba e lo sciocco" al teatro caio melisso : Infatti, la furba si chiama Madama Sofia , dunque "sapiente", e lo Sciocco, invece, Conte Barlacco , "tutto al mondo è burla", . Dalla trama si può subito capire come la scena sarà sicuramente molto ...

Brindisi - Nuovo teatro VERDI : PARTE LA CAMPAGNA PER I NUOVI ABBONATI : L'abbonamento 'Emozioni' include i seguenti spettacoli: 'La musica fa crescere i pomodori', 'Le ba. L'Italia balla dal 1940 al 2001', 'La notte poco prima delle foreste', 'Parenti serpenti, '...

Fondazione Teatro Garibaldi : eletto il Nuovo Cda : Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Ecco i nomi. Confermato Tonino Cannata.

'Latitudini' : arte e territorio ad un Nuovo livello con Teatro Periferico e Spazio Yak : ... ed è il concetto scelto come riferimento da Teatro Periferico e da Spazio Yak per lanciare la nuova stagione di spettacoli che, nonostante storie e percorsi differenti, colloca le due compagnie ...

Antonio Calbi - Nuovo sovrintendente dell'Inda : 'Dopo il Teatro di Roma - nuova sfida' : Il ministro per i Beni e le Attività culturali, Alberto Bonisoli, ha nominato Antonio Calbi sovrintendente dell'Istituto nazionale del dramma antico , Inda, . Come previsto dallo statuto della ...

Daniela Lo Cascio è il Nuovo commissario del Teatro Vittorio Emanuele : La nomina è stata decisa dall'assessore regionale al Turismo e Spettacoli, Sandro Pappalardo, che nelle scorse ore ha firmato il decreto, ponendo fine ad una lunga querelle sull'ente culturale ...

Performing Arts Festival : torna il Festival di Teatro Urbano e Nuovo Circo a Roma - a cura di Ondadurto Teatro : L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale e realizzata in collaborazione con SIAE Roma – Saranno la Scalinata Monumentale del Museo della Civiltà Romana all’Eur (24 e 25 agosto), e Piazza di San Cosimato a Trastevere (30 agosto), ad ospitare, INEUROFF, il Festival di Teatro Urbano e Nuovo Circo che da nove anni colora la città di Roma grazie a ...

Lorella Cuccarini dopo L’isola di Pietro di Nuovo in teatro : E’ un momento intensissimo sul fronte professionale per Lorella Cuccarini che è tornata alla fiction partecipando alla seconda stagione dell’Isola di Pietro e ora si appresta a lavorare in teatro. L’attrice combattura tra la tv e le scene non nasconde quale sia il suo primo amore: “Uno show tutto mio? La tv rimane sempre un grande amore. Ma solo per cose per cui vale veramente la pena. Alle volte anche non esserci può ...

Paolo Franzato riconfermato alla direzione del Nuovo Teatro : Varie e diverse sono state le iniziative programmate e proposte da Franzato: spettacoli di arte teatrale, cinematografica, musicale e poetica, che si sono alternati ad alcuni eventi della tradizione ...