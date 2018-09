Nuovo Monza alla Fininvest di Berlusconi | è ufficiale Galliani ad | ecco il Consiglio

Monza - Silvio Berlusconi è il Nuovo proprietario. Galliani sarà ad : TORINO - Silvio Berlusconi è il nuovo proprietario del Monza . Come annuncia una nota, Fininvest ' ha finalizzato in data odierna l'acquisizione del 100% della Società Sportiva Monza 1912 ' dalla ...

Silvio Berlusconi è il Nuovo proprietario del Monza : Milano - Silvio Berlusconi è il nuovo proprietario del Monza . Come annuncia una nota, Fininvest 'ha finalizzato in data odierna l'acquisizione del 100% della Società Sportiva Monza 1912' dalla ...

Monza - domani la presentazione del Nuovo corso targato Berlusconi : Si terrà domani , 28 settembre, la conferenza stampa in cui saranno presentati nuovi e importanti progetti per il futuro del club brianzolo. L'articolo Monza , domani la presentazione del nuovo corso targato Berlusconi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dal calcio alla politica e ritorno - ma con uno scranno al Senato : Galliani Nuovo ad del Monza : Dal calcio alla politica , e poi ancora al calcio mantenendo un piede, o meglio uno scranno , in politica . Il Senato re di Forza Italia Adriano Galliani è a un passo dal diventare amministratore delegato del Monza . Il manager 'prestato alla politica ',

Silvio Berlusconi - la voce clamorosa sul suo Nuovo Monza : come riuscirà a portare Kakà : Il nuovo Monza dell'era Berlusconi comincia a prendere forma, a cominciare dai sogni di mercato che adesso possono puntare a nomi dell'Empireo del calcio internazionale, come quello di Ricardo Kakà . ...

Silvio Berlusconi Nuovo patron del Monza - venerdì l'annuncio ufficiale : Il nuovo ingresso nel mondo del calcio di Silvio Berlusconi è ufficiale. L'ex presidente del Milan, dopo aver vinto tutto ciò che si può vincere alla guida del club rossonero in 29 anni dal 1986 al 2015 8 scudetti, 1 Coppa Italia, 6 Supercoppe Italiane, 5 Coppe dei Campioni-Champions League, 5 Supercoppe d'Europa, 2 Coppe Intercontinentali ed 1 Mondiale per club ha scelto di riprovarci nel mondo del calcio [VIDEO], ma anche di non allontanarsi ...