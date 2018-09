Nuova scossa di terremoto al largo della Calabria DATI e MAPPE

Terremoti - Nuova Zelanda : scossa di magnitudo 6.9 in mare : Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.9 è stata registrata alle 16:19 ora locale, le 6:19 in Italia, al largo dell'arcipelago neozelandese delle isole Kermadec, nell'oceano Pacifico meridionale.

Scossa di terremoto magnitudo 6.7 tra Nuova Caledonia e Vanuatu : Un terremoto magnitudo Mwp 6.7 si è verificato in mare, tra le isole della Nuova Caledonia e Vanuatu , alle 05:51:57 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno al momento notizie di eventuali danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.7 tra Nuova Caledonia e Vanuatu sembra essere il primo su Meteo Web.

Nuova scossa - paura in Molise : La terra torna a tremare in Molise . Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 17.54 dall'Ingv nella zona di Campobasso. Il sisma è stato localizzato a 4 km da Montecilfone a una profondità ...

Terremoto - Nuova scossa in Molise : paura da Campobasso a Termoli : Trema ancora la terra in Molise . Una scossa di Terremoto è stata registrata dall'istituto nazionale di vulcanologia alle 17.54 in provincia di Campobasso . Epicentro, come negli ultimi casi, a ...