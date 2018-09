Nuova perturbazione in avvicinamento da Domenica

abruzzo24ore.tv

: RT @MeteOnePB: nel fine settimana tempo soleggiato con venti sostenuti da nord e #temperature nella media. nuova #perturbazione con #piogge… - IlMattinoFoggia : RT @MeteOnePB: nel fine settimana tempo soleggiato con venti sostenuti da nord e #temperature nella media. nuova #perturbazione con #piogge… - garganolab2_0 : RT @MeteOnePB: nel fine settimana tempo soleggiato con venti sostenuti da nord e #temperature nella media. nuova #perturbazione con #piogge… - DomenicoPicca : RT @MeteOnePB: nel fine settimana tempo soleggiato con venti sostenuti da nord e #temperature nella media. nuova #perturbazione con #piogge… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Roma - Il potente ciclone mediterraneo Medicane, in rotta verso Grecia e Turchia, riuscirà ad interessare solo marginalmente le nostre regioni meridionali, portando nubi e qualche fenomeno nella giornata di venerdì. Nel contempo un secondo affondo freddo dal Nord Europa raggiungerà le Alpi occidentali entro, scavando nel corso della prossima settimana un insidioso vortice depressionario sui bacini italiani centro occidentali SABATO il vortice si porterà sulla Grecia determinando un graduale diradamento della nuvolosità al Meridione, favorendo nel contempo l'ingresso di correnti di Grecale sullo Stivale. Ne conseguirà un parziale aumento delle nubi a ridosso di Alpi e Prealpi nonché sul medio Adriatico con al più qualche isolata pioviggineancora in prevalenza soleggiata al Centro Sud anche se con qualche annuvolamento in ...