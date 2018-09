Nota al Def | Boeri | “Scelte sulle pensioni profondamente inique Gesto di grande

Nota al Def - dai 10 miliardi per il reddito agli 8 per la Fornero : i punti dell’accordo nel governo sulla legge di bilancio : Un primo avvio della flat tax per oltre un milione di partite Iva ma anche del reddito di cittadinanza per oltre 6 milioni di italiani. Una nuova rottamazione delle cartelle fino alla soglia di 100mila euro (ma questa cifra non è sicura), il superamento della legge Fornero per 400mila persone e un fondo da 1,5 miliardi per i truffati delle banche. Sono i contenuti principali dell’accordo raggiunto nel vertice a Palazzo Chigi che ha ...

Nota al Def - Di Maio e Salvini forzano Tria : deficit/pil al 2 - 4%. “10 miliardi per il reddito a 6 - 5 milioni di persone” : L’intesa è arrivata poco dopo le 21, alla fine di un lungo pomeriggio di stallo in attesa del consiglio dei ministri convocato alle 20 per varare la Nota di aggiornamento al Def e slittato di oltre un’ora. Il deficit nel 2019 salirà al 2,4% del pil, il livello chiesto dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e rispetto al quale il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha cercato per giorni di fare argine fissando il tetto ...

Il 27 settembre deve essere presentata la Nota di aggiornamento al Def - ecco cosa c'è da sapere : ... e deve indicare "gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche" per il triennio successivo, secondo quanto indicato dal dipartimento del Tesoro del ministero dell'...

Tria : “Ho giurato nell’esclusivo interesse della nazione. E anche gli altri. Da Nota al Def segnale di fiducia ai mercati” : “Ho giurato nell’esclusivo interesse della nazione e non di altri. E non ho giurato solo io, ma anche gli altri”. Così il ministro dell’Economia Giovanni Tria parlando al convegno di Confcommercio ‘Meno tasse per crescere’. “Ognuno – ha aggiunto il titolare del Tesoro – può avere un’idea dell’interesse della nazione. Interpretare bene questo mandato è quello che stiamo cercando di fare”. Il ...

Di Maio : Nota al Def non coraggiosa non avrà i voti M5s : Roma, 25 set., askanews, - 'La nota al Def deve essere votata dal Cdm e dal Parlamento. Una nota al def 'non coraggiosa' e senza Reddito di Cittadinanza, pensione di cittadinanza, quota 100 Fornero, ...

Manovra - Di Maio : 'Una Nota al Def coraggiosa oppure M5s non la vota' : Il vicepremier 5 stelle Luigi Di Maio minaccia di non votare l'aggiornamento del Def se non conterrà le misure richieste dal Movimento. 'La nota al Def deve essere votata dal Cdm e dal Parlamento. Una ...

Legge di Bilancio - tutte le tappe : dalla Nota di aggiornamento del Def alle pagelle della Commissione Ue : La nota di aggiornamento al Documento di economia finanza, giovedì 27. Poi il Documento programmatico di Bilancio da inviare alla Commissione europea e all’Eurogruppo, seguito a stretto giro dalla Legge di Bilancio vera e propria. Che entro il 20 ottobre deve approdare in Parlamento per le modifiche. L’esame va concluso entro la fine dell’anno, pena l’esercizio provvisorio. Sono le prossime tappe del ciclo di Bilancio che ...

Manovra - Tria : misure - risorse in Nota Def : 15.44 "Parlare di pace fiscale non significa varare un nuovo condono", ma significa piuttosto "fisco amico",con "iniziative di aiuto ai cittadini in difficoltà". Così il ministro dell'Economia Tria. Occorrono approfondimenti tecnici e al momento "non è possibile una stima degli effetti di gettito" della pace fiscale, aggiunge. Anche per il reddito e pensione di cittadinanza si sta ...

Manovra - Tria : misure - risorse in Nota Def : 15.44 "Parlare di pace fiscale non significa varare un nuovo condono", ma significa piuttosto "fisco amico",con "iniziative di aiuto ai cittadini in difficoltà". Così il ministro dell'Economia Tria. Occorrono approfondimenti tecnici e al momento "non è possibile una stima degli effetti di gettito" della pace fiscale, aggiunge. Anche per il reddito e pensione di cittadinanza si sta definendo "la platea dei destinatari,in linea con il contratto ...