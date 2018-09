“Non è suicidio” Anna | morta nel tunnel della ferrovia | ecco chi l’ha uccisa 

caffeinamagazine

: Omicidio e stupro, non suicidio: riaperto il caso della donna trovata morta alla stazione di Pescara: due sospetti - MattinoBn : Omicidio e stupro, non suicidio: riaperto il caso della donna trovata morta alla stazione di Pescara: due sospetti - MattinoSalerno : Omicidio e stupro, non suicidio: riaperto il caso della donna trovata morta alla stazione di Pescara: due sospetti - mattinocaserta : Omicidio e stupro, non suicidio: riaperto il caso della donna trovata morta alla stazione di Pescara: due sospetti -

(Di venerdì 28 settembre 2018) La 33enne trovatanelriostazione di Pescara nella notte del 30 agosto 2017 non si è suicidata. Le nuove indagini sul caso hanno evidenziato sarebbe stata stuprata ed infine uccisa. A riportare la notizia è il quotidiano Il Centro: la svolta sarebbe arrivata dopo oltre un anno, con la ProcuraRepubblica di Pescara che ha indagato i due romeni per ”omicidio, violenza sessuale e abbandono di persone incapaci”.Carlini, affetta da problemi psichici e in cura con una serie di farmaci, si allontanava spesso da casa. Anche quella sera dell’estate scorsa avvenne il medesimo scenario, quella volta però la sorella, che le faceva da tutore, non riuscendola a trovare, allertò le forze dell’ordine. Il corpo venne così ritrovato avvolto in una coperta, seminudo, nei pressi delrio, dopo la segnalazione al 118 da ...