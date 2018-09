Non abbiamo più soldi Curva Nord della Lazio senza coreografia al derby di

Manovra - Di Maio : Non abbiamo intenzione di andare a scontro con Ue : Il vicepremier, Luigi Di Maio, assicura che il governo non cerca lo scontro con l'Europa sulla Manovra: 'abbiamo di fronte giorni importanti di interlocuzione con la Commissione Europea: noi non ...

Ponte Morandi : Bucci - tornerò alla carica per quanto Non abbiamo ottenuto : Roma, 28 set. (AdnKronos) - “abbiamo fatto delle richieste precise: appena vedrò il decreto firmato ringrazierò il governo per quelle accolte e per quelle che non sono state accolte tornerò alla carica“. Lo afferma il sindaco di Genova Marco Bucci interpellato a margine di un convegno sul Dl Genova.

"Qui - finora - Non abbiamo mai visto un velo integrale" : ... altri di un problema che non esiste affatto: il cosiddetto divieto di indossare il burqa nei luoghi pubblici, che concerne anche altri indumenti in uso nel mondo musulmano, come il chador e il niqab.

Deficit-Pil - Tria Non ci sta. Fonte M5S : 'ministro minaccia dimissioni - gli abbiamo detto di andarsene' : Niente da fare, il ministro dell'Economia Giovanni Tria non ci sta e non è disposto a un target sul Deficit-Pil da ascrivere al Def che superi l'asticella da lui fissata all'1,6%. E' quanto ha riferito a Reuters una Fonte del M5S, ...

Roma-Frosinone - Di Francesco : “Non abbiamo fatto niente - la vittoria è solo un punto di partenza” : Nel post partita di Roma-Frosinone, in diretta su DAZN, Eusebio Di Francesco, ha commentato la netta vittoria dei suoi per 4-0: “Per noi è cominciato un nuovo campionato, è come se fosse un nuovo inizio. Dobbiamo tornare a fare ciò che sappiamo fare, questo è un gruppo sano composto da ragazzi per bene. Non è mai facile vincere in Serie A, avevo anche chiesto ai ragazzi di mantenere la porta inviolata“. Interpellato sulle ...

Fiorentina - Cognigni : 'Chiesa? Ce lo hanno chiesto in molti - ma Non abbiamo trattato con nessuno' : Mario Cognigni , presidente della Fiorentina , parla di Federico Chiesa a Sky Sport 24 : 'Federico Chiesa è un frutto del nostro vivaio, che di recente ha fornito altri profili importanti, su tutti Babacar e Bernardeschi. È un vivaio molto ricco, che già dopo Chiesa sta ...

Donatella Versace : "Perché abbiamo venduto agli americani? In Italia Non si è fatto avanti nessuno" : È uno dei più importanti marchi del lusso al mondo» e per la cui crescita assicura che ci saranno forti investimenti. Aperture di negozi dall'Europa al Giappone, fino alla Corea con l'obiettivo di ...

Bce - Praet : Non abbiamo fretta di normalizzare politica monetaria. Euro giù : L'Euro è in calo per la seconda seduta di fila dopo le parole da colomba pronunciate dal chief economist della Bce. L'economista Peter Praet ha detto che la Bce non ha alcuna fretta di normalizzare le ...

Ryder Cup - Thomas Bjorn : 'Non abbiamo paura di nessuno' : Roma, 24 set., askanews, - 'Il mio ruolo è quello di far esprimere al meglio i giocatori e spero di condurli nella giusta direzione, ma principalmente debbo soprattutto sostenerli'. Così il danese ...

Assalto tedesco all'Italia durante l'audizione di Draghi al Parlamento Europeo : "Non è vero che abbiamo privilegiato Roma" : La tanto celebrata solidarietà che pare regoli i rapporti tra gli Stati membri dell'Unione Europea assume ogni giorno declinazioni nuove ed originali. Alla sua ennesima dimostrazione ha assistito il Governatore della Banca Centrale Mario Draghi, audito al Parlamento Europeo, precisamente dai deputati della Commissione per i problemi economici e monetari, dove è andato in scena un "classico" della dialettica bruxellese: una ...

Roma - Monchi : 'Mercato sbagliato? Presto per dirlo. Di Francesco Non è in discussione - abbiamo fiducia in lui' : "Dopo la gara di Madrid mi sono assunto ogni responsabilità perché io sono la persona che risponde dei risultati davanti a tutti " ha detto Monchi ai microfoni di Sky Sport -, dunque sono il primo ...

“Ai ragazzi della comunità psichiatrica abbiamo detto di Non avere paura della mafia : Scampia ha bisogno anche di loro” : Come una mitragliata. Una serie di scoppi che esplodono nella notte, qualsiasi notte, anche se non è l’ultima dell’anno. «È la mafia che parla». Juri viene a Scampia da tre anni e, come tutti gli altri si è assuefatto alla capacità della camorra di infilarsi nel quotidiano, trasformando lo straordinario in ordinario. I fuochi d’artificio scandiscono anche le giornate intense di inizio settembre, quando il torneo di calcio a 5 Libera in Goal ...

Sampdoria-Inter - Giampaolo : 'Non digerisco questa sconfitta - abbiamo giocato alla pari' : C'è grande amarezza nelle parole di Marco Giampaolo dopo la sconfitta arrivata allo scadere contro l'Inter a Marassi. Una sconfitta che brucia parecchio all'allenatore blucerchiato, soprattutto per il ...

“Stiamo insieme da quattro anni e abbiamo scelto di Non fare più sesso : Non ci rendeva felici” : "Stiamo insieme da quattro anni, ma non facciamo sesso da tre. Si tratta di una nostra scelta, libera e consapevole, che ha fatto molto bene alla coppia", hanno raccontato Charlotte e Jacob, due fidanzati inglesi di 23 anni, spiegando per quale motivo hanno smesso di fare sesso e perché sono convinti che non ricominceranno a farlo.Continua a leggere