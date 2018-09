Niente nozze con Anna Tatangelo | Gigi D' Alessio | Stiamo bene | ma

Iago Garcia fidanzato con Eleonora Puglia/ "In Italia ho trovato l'amore" : ma Niente nozze (I soliti Ignoti) : Iago Garcia , è lui il personaggio celebre de I soliti Ignoti di stasera, su Raiuno. L'attore spagnolo innamorato dell' Italia : qui ha trovato l'amore di Eleonora Puglia .(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 21:10:00 GMT)

J-Ax festeggia 46 anni/ Fedez assente : Rovazzi invece c’era - Niente invito per le nozze con la Ferragni? : J-Ax festeggia 46 anni , Fedez grande assente alla festa di compleanno: Fabio Rovazzi invece c’era , niente invito per le nozze con Chiara Ferragni? (Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 18:28:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez : Niente regali di nozze - ma donazioni per un fan bisognoso : Chiara Ferragni e Fedez futuri sposi: niente regali di nozze Il countdown alle nozze dell’anno, quelle tra Fedez e Chiara Ferragni , è iniziato (i due si sposeranno il 1 settembre) e il cantante e la fashion...

Fedez e Ferragni : "Niente doni di nozze - ma donazioni : andranno a un fan che ha bisogno di noi. Raccontateci la vostra causa" : "Abbiamo deciso di non richiedere regali ai nostri invitati, ma aiutare in concreto uno o più dei nostri fan". Con un video apparso sul loro profilo social, la coppia Fedez-Ferragni annuncia la scelta: in occasione delle attese nozze, hanno chiesto agli ospiti di fare una donazione e il ricavato raccolto andrà a un follower che necessita il loro aiuto."Non vogliamo donare a una onlus, ma direttamente alla causa meritevole di uno di ...