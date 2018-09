Nella notte accordo sulla manovra Il ministro Tria cede | deficit Pil al 2 | 4 %

Siracusa : femminicidio ad Avola - fermato Nella notte il presunto assassino : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - E' stato fermato nella notte il giovane accusato di avere ucciso ieri mattina ad Avola (Siracusa) Loredana Lo Piano, l'infermiera di 47 anni raggiunta da diversi fendenti mortali. In carcere è finito Giuseppe Lanteri di 19 anni, l'ex fidanzato della figlia della vittim

Roma - litiga con il negoziante al Quarticciolo - torna Nella notte e dà fuoco alla frutteria : Una lite per futili motivi ha scatenato l'ira di un uomo che, non contento della sfuriata avuta nel pomeriggio, con il titolare di un negozio di frutta e verdura, è tornato nel cuore della notte, per ...

Ivan Cattaneo - malore al GfVip Nella notte : 'Pensavo di morire' : Non è cominciata nel migliore dei modi l'avventura di Ivan Cattaneo all'interno della casa del GF VIP: al cantante, infatti, è toccato dormire in caverna, In più ha accusato un malore durante la notte ...

Lanciano - fermati Nella notte tre autori della rapina in villa : Lanciano - I carabinieri hanno arrestato stanotte tre cittadini romeni ritenuti i responsabili della rapina di Lanciano. I tre stavano scappando. Erano già tenuti d'occhio per i precedenti colpi messi ...

Blitz Nella notte al 'Lady Godiva' : 12 arresti per prostituzione e droga Cinquanta clienti nel privé dei 'vip' filmati mentre sniffano ... : È il 'Lady Godiva', forse il più noto night club di Rimini, il locale sequestrato durante la notte dalla polizia di Stato nell'ambito di un'indagine su sfruttamento della prostituzione, spaccio di ...

Meteo Molise : brusco calo delle temperature - a Campobasso 7°C Nella notte : Vento forte e brusco calo delle temperature in gran parte del Molise: nella notte a Campobasso il termometro ha registrato una minima di 7°C. La situazione è prevista in miglioramento da domani con temperature in leggera risalita. A causa delle raffiche di vento la Protezione civile ha emesso per oggi un’avviso codice arancione per rischio incendi boschivi in riferimento al Basso Molise. L'articolo Meteo Molise: brusco calo delle ...

Ponte senza fondi - caos decreto : dopo lo stop testo riscritto Nella notte : Il decreto per Genova, riveduto e corretto nella notte, si salva in extremis. dopo lo stop della Ragioneria generale dello Stato, che aveva rilevato la mancanza di coperture finanziarie per...

Trapianto di faccia - intervento fallito : nuova operazione di cinque ore Nella notte : Nuovo intervento e possibile lieto fine per la paziente sottoposta a Trapianto di faccia , lo scorso sabato all'ospedale Sant'Andrea di Roma, la prima in Italia . Alla paziente, nel corso di 5 ore di ...

Ivan Cattaneo voleva lasciare il GF Vip : attacco di panico Nella notte : Ivan Cattaneo ha un attacco di panico al Grande Fratello Vip: il cantante ha pensato di lasciare il gioco ArrIvano i primi problemi al Grande Fratello Vip, in particolare per Ivan Cattaneo. Il cantante di cover di successo si trova a vivere questa esperienza all’interno della Caverna, insieme a Francesco Monte, Jane Alexander, Walter Nudo, […] L'articolo Ivan Cattaneo voleva lasciare il GF Vip: attacco di panico nella notte proviene ...

Incendio doloso nel Pisano - 500 persone evacuate Nella notte : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Vasto incendio Nella notte a Calci nel Pisano : si valuta l’evacuazione di alcune case : Un Vasto incendio di bosco sta minacciando alcune abitazioni a Calci, nel Pisano. Sul posto stanno operando numerosi vigili del fuoco inviati anche dai comandi delle province limitrofe. Le fiamme sono state avvistate intorno alle 22 sul monte Serra e il fronte di fuoco e’ alimentato dalle raffiche di vento che soffiano sulla zona. Per precauzione e’ stato predisposto un punto di riunione per la popolazione al campo sportivo di Calci ...