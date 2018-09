Nella manovra le misure del contratto di governo

Def : dal reddito di cittadinanza alla flat tax - cosa c’è Nella manovra economica : Il ministero dell’Economia e delle Finanze Dopo giornate di tira e molla il governo Lega-Movimento 5 Stelle è arrivato a un accordo sul documento di economia e finanza (Def) per approvare le risorse da destinare alle misure economiche messe a bilancio per i prossimi anni. Via libera a un rapporto deficit/pil del 2,4%, flat tax, reddito di cittadinanza, superamento della legge Fornero e nuove pensioni, oltre a un fondo per i cittadini ...

Nella notte accordo sulla manovra. Il ministro Tria cede : deficit/Pil al 2 - 4 % : via libera ai provvedimenti attesi da Lega e Cinquestelle come reddito di cittadinanza, riforma fiscale e delle pensioni -

Manovra - Salvini : “Vale la pena sforare il 2%. Tria? Nessun assedio al ministro - Governo rema Nella stessa direzione” : “Io i numerini me li gioco al lotto o alla tombola. Ovviamente vale la pena sforare il 2% perché stiamo pensando al benessere del Paese“. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Slavini, intervistato a margine dell’incontro con il presidente della Tunisia. “Non c’è alcun assedio al ministro Tria, Il Governo lavora e rema tutto nella stessa direzione” ha aggiunto L'articolo Manovra, Salvini: ...

Intesa M5s-Lega : Deficit/Pil al 2 - 4% con reddito - Fornero e flat tax Nella manovra - e Tria si adegui : Asse Lega-Cinquestelle per chiedere al ministro dell'Economia di sforare il rapporto Deficit/Pil. 'Tanti burocrati a mettere i bastoni tra le ruote. Ma aboliremola povertà', dice Di Maio chiedendo un nuovo vertice prima del Consiglio dei ministri di ...

Pressing M5S su Tria anche su revisione legge Fornero Nella manovra : ... askanews, - La riforma della legge Fornero, con l'introduzione della cosiddetta quota 100 per andare in pensione è un altro dei temi dello scontro in atto tra M5S e il ministro dell'Economia ...

Pensioni - i 5 Stelle : riforma Fornero sia Nella manovra. Resistenze di Tria. Verso accordo sul deficit al 2 - 4% : da ambienti governativi, filtra la convinzione che il ministro dell'Economia Giovanni Tria «dovrà accettare o lasciare». E proprio su Tria ci sarebbero nuove ruggini . Stavolta legate al superamento ...

Tria : "Nella manovra ci sarà il reddito di cittadinanza. Ma agirò nell'interesse della nazione" : Ovviamente ognuno può avere la sua visione, ma in scienza e coscienza, come si dice, bisogna cercare di interpretare bene questo mandato". Poi rassicura sulla tenuta del governo: "Nonostante quello ...

Tria assicura che Nella manovra ci sarà il redditto di cittadinanza : Roma, 26 set., askanews, - Il ministro dell'Economia Giovanni Tria assicura che nella manovra ci sarà il reddito di cittadinanza. 'Ci saranno interventi che vengono chiamati reddito di cittadinanza', ha detto il ministtro parlando a ...

Benzina - si studia taglio accise per 250-300 milioni Nella manovra : Un primo segnale sui prezzi dei carburanti, con un taglio delle accise da circa 250-300 milioni. È una delle misure del pacchetto fiscale proposto dalla Lega per la prossima manovra. Secondo fonti al ...

Benzina - si studia taglio accise per 250-300 milioni Nella manovra : Un primo segnale sui prezzi dei carburanti, con un taglio delle accise da circa 250-300 milioni. È una delle misure del pacchetto fiscale proposto dalla Lega per la prossima manovra. Secondo fonti al ...

Pensioni : quota 100 Nella manovra - su Opzione donna si attende chiarezza : Riforma delle Pensioni, nuove opportunita' di lavoro, riduzione delle tasse: questi i punti principali della nuova legge di Bilancio 2019 su cui sta lavorano il governo gialloverde guidato dal premier Giuseppe Conte. I tempi per definire i provvedimenti da introdurre nella prossima manovra economica e finanziaria diventano ormai sempre più stretti. La prima scadenza è quella di giovedì 27 settembre, giorno in cui dovra' essere presentata la nota ...

Di Maio : "Tagli Nella manovra Ma la Sanità non sarà toccata" : "Troveremo risorse facendo deficit. E la manovra farà salire le pensioni minime a 780 euro e darà il reddito di cittadinanza a tutta la platea, esclusi gli stranieri". E' quanto afferma il vicepremier Luigi Di Maio... Segui su affaritaliani.it

Salvini : "La manovra deve essere coraggiosaVia gli sprechi - anche Nella Sanità" : In un'intervista il vicepremier spiega come vorrebbe che fosse la prossima legge di bilancio: "Se l'Italia vuole crescere, deve investire, qualche decimale di deficit non è un problema".

Manovra - Salvini : sia espansiva anche tagliando sprechi Nella Sanità : Serve una Manovra coraggiosa, con un bilancio espansivo, perché se il Paese non cresce, il debito aumenta. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, aggiungendo: "Se la legge di bilancio sarà tale, e lo ...