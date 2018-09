Nei Paesi Bassi sono stati arrestati 7 uomini accusati di progettare un grande attacco

Nazionale - viaggi rifugiati Nei loro Paesi d'origine vanno limitati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Papa - l'ultimo giorno Nei Paesi Baltici : 8.40 Papa Francesco lascia Vilnius per recarsi in Estonia, ultima tappa del suo viaggio di quattro giorni nei Paesi Baltici (sabato e domenica in Lituania, ieri in Lettonia, pernottando sempre nella nunziatura della capitale lituana). Dopo la cerimonia di benvenuto all'aeroporto di Tallin,Francesco incontra le autorità civili nel palazzo presidenziale e presiede poi un incontro ecumenico con i giovani. Il viaggio si concluderà con una messa ...

Clima - lo studio : “Danni economici più elevati Nei Paesi che emettono più gas serra” : Maggiore emissione di gas serra, maggiori costi: lo rivela uno studio che prevede che i tre Paesi maggiormente inquinanti, ossia Cina, India e Usa, pagheranno un maggiore prezzo in conseguenza al riscaldamento globale. La ricerca, prima nel suo genere, quantifica il costo sociale del carbonio per ciascuno dei circa 200 Paesi del mondo. E dopo Cina, India e Usa, secondo la ricerca anche i Paesi del Golfo, come l’Arabia Saudita, sono ...

Papa Nei Paesi baltici : in Lettonia - ci dicono di discriminare - ma scegliamo la fraternità : 'Maria si mostra in primo luogo così: accanto a coloro che soffrono, a coloro dai quali il mondo intero fugge, accanto anche a quelli che sono processati, condannati da tutti, deportati. Non soltanto ...

Papa Nei Paesi Baltici : Vicini al tabernacolo - al Signore e alla gente : ... di 'un dialogo quotidiano con il Signore attraverso la preghiera e l'adorazione', insieme a un ascolto del 'gemito' che 'deriva anche dalla contemplazione del mondo degli uomini'. 'Forse - ha detto -...

Papa Nei Paesi Baltici - 'La globalizzazione della solidarietà è nel Vangelo' : ... un discorso dominante, usare la violenza o la repressione per piegare quanti semplicemente, con il loro quotidiano agire onesto, semplice, operoso e solidale, manifestano che un altro mondo, un'...

IRAN - ATTACCO ALLA PARATA MILITARE : 29 MORTI/ Ultime notizie - KhameNei : "Complotti dei Paesi mercenari Usa" : IRAN, MORTI e feriti in un ATTACCO Isis ALLA PARATA MILITARE. Ultime notizie, diverse vittime anche fra i civili: un commando armato avrebbe sparato durante la sfilata di Ahvaz(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 21:13:00 GMT)

PAPA FRANCESCO Nei Paesi BALTICI/ Diretta streaming video : sul volo per Vilnius il "grazie" di una 98enne : PAPA FRANCESCO nei PAESI BALTICI: viaggio apostolico in Lituania, Lettonia ed Estonia. Diretta streaming video e ultime notizie: il programma, le tappe e l'abbraccio alla Chiesa perseguitata(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 10:52:00 GMT)

Papa Francesco Nei Paesi Baltici/ Diretta streaming video : Bergoglio abbraccia Lituania - Lettonia ed Estonia : Papa Francesco nei Paesi Baltici: viaggio apostolico in Lituania, Lettonia ed Estonia. Diretta streaming video e ultime notizie: il programma, le tappe e l'abbraccio alla Chiesa perseguitata(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 05:50:00 GMT)

Papa Francesco Nei Paesi Baltici - tra memorie e speranze : Arrestato nel 1983 per aver dato vita alla Cronaca della Chiesa Cattolica in Lituania , voce della dissidenza religiosa al regime, Tamkevicius fu interrogato 70 volte in una prigione del Kgb, senza ...

Università - la Lega blocca l'Erasmus Nei Paesi del Nord Africa - : 'Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento , UE, n. 1288/2013 , COM, 2018, 367, . La XIV commissione esprime parere favorevole a che: e, siano adottate le opportune iniziative per estendere, in futuro, il ...

Poste - Del Fante : "Non chiuderemo uffici Nei Paesi minori. Il futuro è la consegna dei pacchi" : Poste Italiane 'non chiuderà uffici postali nei paesi minori', ed in particolare nei centri con meno di 5mila abitanti: l'amministratore delegato, Matteo Del Fante, lo ribadisce in audizione alla ...

Allunga il PIL Nei Paesi OCSE : Teleborsa, - In accelerazione nell'area OCSE , il PIL che segna un aumento dell'1%, nel 2° trimestre dell'anno, dopo il +0,6% del trimestre precedente. E' quanto rileva l'Organizzazione per la ...

