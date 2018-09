Napoli | lutto nel mondo accademico | è morto l' architetto Salvatore Bisogni

Sampdoria - Napoli - ansia per i cori razzisti. 'Non ci saranno - serata di lutto' : GEnova - Domenica sera, 20.30, arriva il Napoli al Ferraris e Corte Lambruschini trema . Perché com'è andata lo scorso 13 maggio lo ricordano tutti: cori discriminatori della Sud contro i napoletani e ...

Morto Antonio Pennarella di Un Posto al Sole - cast in lutto : i funerali a Napoli sabato 25 agosto : A soli 58 anni è Morto Antonio Pennarella, volto molto noto di cinema e tv, formatosi in teatro negli anni Ottanta e oggi noto ai più per le sue partecipazioni a tante fiction Rai e Mediaset oltre che alla soap partenopea Un Posto al Sole, in cui ha vestito i panni del boss Nunzio Vintariello. L'attore, che era malato da tempo, si è spento a Napoli circondato dalla sua famiglia. I funerali si svolgeranno sabato 25 agosto alle 11 nella chiesa ...