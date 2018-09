Napoli | De Laurentiis | “Ancelotti vecchio amico”

Napoli - De Laurentiis : 'Ancelotti sa come gestire la rosa - pare di conoscerlo da sempre' : Tante sono le cose che negli anni sono state contestate ad Aurelio De Laurentiis nella gestione del Napoli. Ma se ce n'è almeno una che mette tutti d'accordo, è la scelta degli allenatori. Il ...

De Laurentiis al vetriolo contro Sarri : “adesso sì che il Napoli funziona!” : Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri non vanno più d’amore e d’accordo, in casa Napoli adesso si respira aria nuova con Ancelotti Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri non si sono lasciati nel migliore dei modi. Questo era ben noto, ma oggi il patron del Napoli ha voluto mandare un altro messaggio al tecnico attualmente al Chelsea: “C’è una gestione diversa della rosa? Diciamo che c’è una gestione della ...

Napoli - De Laurentiis : "Con Ancelotti la vita è divertente". L'allenatore : "La Juve? Prima il Parma" : Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ansa "La vita è bella quando non scorre sempre tutta è uguale, e con Ancelotti la vita scorre divertente...". Il nuovo corso del Napoli ha già ...

Napoli - Ancelotti spazza via le nubi : «De Laurentiis si fida di me» : Inviato a Castel Volturno Ancelotti è tranquillo e dà fiducia al suo Napoli. «Abbiamo analizzato quello che non ha funzionato contro la Sampdoria e vogliamo fare meglio contro...

Caos Napoli : il piano choc dei tifosi per punire De Laurentiis - : E' sempre più duro lo scontro tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e gli ultrà della squadra azzurra, ormai sul piede di guerra. La spaccatura tra le due parti è ormai insanabile: ...

Napoli - De Laurentiis scatenato : non solo il Bari - pronto ad acquistare un altro club : “Datemi la possibilità e compro l’Hajduk. Abbiamo giocato a Spalato una partita amichevole. Se Reja viene ad allenare a Spalato? Dovreste chiederlo al presidente dell’Hajduk. Io sono sempre in contatto con Reja. Costantemente, lo chiamo da anni ormai, da quando sono tornato in Serie A, gli chiedo di venire a Napoli per aiutarmi e lui rifiuta. Ecco perché sono stato sorpreso dal fatto che mi ha detto che ‘volentieri’ sarebbe venuto ...

