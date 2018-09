Musk ha ordito truffe Le accuse al Ceo di Tesla

ilgiornale

(Di venerdì 28 settembre 2018) Elon, amministratore delegato della società tecnologica, è stato citato in giudizio dalle autorità americane con l"accusa di avere commesso reati finanziari. Egli avrebbe fornito informazioni "false e fuorvianti" agli operatori del mercato azionario. L"imprenditore rigetta gli addebiti formulati nei suoi confronti, definendo "ingiustificata" l"indagine a suo carico. A occuparsi del caso sarà la Corte federale di New York.Secondo la Securities and Exchange Commission (Sec), ente governativo incaricato di assicurare la trasparenza delle transazioni finanziarie, il patron diavrebbe commesso una "truffa ai danni degli investitori". Gli illeciti attribuiti arisalirebbero a un mese fa. Lo scorso agosto, egli aveva espresso, tramite Twitter, la volontà di mettere fine alla quotazione in Borsa della società tecnologica. Nel tweet, l"imprenditore assicurava di avere a ...