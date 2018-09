Museo | l’imperdibile rapina del secolo a Città del Messico con Gael Garcia Bernal in

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 settembre 2018) Segnatevi sul calendario 31 ottobre 2018. È il giorno in cui nei cinema italiani esce– Folledel. Un film diretto dal promettente quarantenne Alonso Ruizpalacios (Gueros nel 2014 fu una felicissima sorpresa) e interpretato in chiave volontariamente antidivistica danon è altro che un giocoso buddy movie con una serissima (e storicamente verissima)dela fluttuare come spettro autoritario al centro dello schermo. Vigilia di Natale 1985 , distretto di Satelite adel. Juan Nuñez () e Benjamín Wilson, ragazzotti over 30, scuola veterinaria ancora da finire, Space Invaders in tv, e un attaccamento fin troppo eccessivo agli agi del vivere in famiglia, decidono definitivamente di agire. Approfittando della scarsa vigilanza e attenzione museale durante la chiusura per le feste, progettano ...