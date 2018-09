Mozione atto politico | Ferrari si sottrae al confronto

Rispetto per la fede di Conte - ma la comMozione resti un fatto privato : Abbiamo tutti visto la commozione di Giuseppe Conte che estrae dalla tasca della giacca un'immagine di padre Pio e la mostra a Bruno Vespa in favore di telecamera. E non c'è ragione di dubitare che quell'ostentazione riveli un sentimento autentico e profondo. Sarebbe meschino farne un argomento di polemica politica da parte di chiunque.Dunque, nessuna critica. Solo una nota a margine.Quel gesto infatti pone a tutti -cristiani e non- un ...