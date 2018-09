Mourinho | ' Con Pogba è tutto ok | ma nessuno è più grande del club'

Manchester United - Mourinho adesso litiga anche con Rashford : Mourinho e Pogba ormai ai ferri corti, ma non sono gli unici ad aver avuto un battibecco all’interno dello spogliatoio dello United Polveriera Manchester United, ma non solo per le liti continue tra Mourinho e Pogba. Il tecnico portoghese infatti, avrebbe avuto da ridire anche con un alto talento della rosa dei Red Devils, vale a dire Rashford. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, il tecnico del Manchester United ...

Caos United : ecco chi è contro Mourinho e chi lo difende : Al di là delle presunte spaccature in squadra, per il Man Utd non e' facile gestire la vicenda ed è per questo che già a gennaio il campione del mondo potrebbe cambiare squadra., in collaborazione ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : una giornata di squalifica per Cristiano Ronaldo. Ci sarà contro Mourinho : I tifosi della Juventus possono tirare un sospiro di sollievo: Cristiano Ronaldo potrà prendere parte alla doppia sfida di Champions League contro il Manchester United, squadra in cui ha militato dal 2003 al 2009. Il lusitano infatti è stato squalificato per una sola giornata dopo l’espulsione rimediata a Valencia. Il portoghese era stato protagonista di un discusso episodio, in cui l’ausilio del VAR, ancora assente nel massimo ...

Calcio Champions League 2018-2019 : una giornata di squalifica per Cristiano Ronldo. Ci sarà contro Mourinho : I tifosi della Juventus possono tirare un sospiro di sollievo: Cristiano Ronaldo potrà prendere parte alla doppia sfida di Champions League contro il Manchester United, squadra in cui ha militato dal 2003 al 2009. Il lusitano infatti è stato squalificato per una sola giornata dopo l’espulsione rimediata a Valencia. Il portoghese era stato protagonista di un discusso episodio, in cui l’ausilio del VAR, ancora assente nel massimo ...

Mourinho rompe con Pogba : "Non sarà più capitano". E la Juve sogna il gran ritorno : Pogba e Mourinho non arrivano e non arriveranno allo scontro frontale perché la stagione è lunga (a meno di un clamoroso...

Calciomercato : Pogba alla Juve - dopo la rottura con Mourinho? : dopo la clamorosa eliminazione dello United dalla coppa di lega inglese per mano del Derby County, squadra della serie B inglese, Paul Pogba potrebbe lasciare Manchester, secondo i tabloid britannici. La sconfitta patita martedì dai Red Devils ai calci di rigore all’Old Trafford, dopo il 2-2 del tempo regolamentare, per mano della squadra allenata da Frank Lampard, ex-nazionale inglese e uno degli uomini punta del Chelsea di José Mourinho ...

Mourinho contro Pogba / "Non sarà più capitano" e la Juventus osserva interessata : José Mourinho punzecchia Paul Pogba e gli toglie la fascia da capitano indossata in Champions League. La Juventus osserva in silenzio da interessata e proverà il colpo a gennaio.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:08:00 GMT)

Scontro Pogba-Mourinho : niente più fascia da capitano al centrocampista! : Mourinho e Pogba sono in rotta ormai da qualche mese, i due caratteri forti del Manchester United sono giunti allo Scontro Tra Mourinho e Pogba non scorre più buon sangue. Gli screzi tra i due in seno al Manchester United sono stati molteplici ed hanno portato ad una decisione drastica da parte del tecnico dei Red Devils: “ho deciso che Pogba non sarà più il secondo capitano. Ma sempre io avevo deciso che lo fosse ed è una scelta che ...

Juventus - “TuttoSport” : Pogba vuole tornare - rottura con Mourinho : Pogba vuole tornare- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, Paul Pogba avrebbe espresso il suo desiderio di far ritorno in bianconero. Un ritorno complicato a causa dell’eccessiva valutazione del cartellino del francese, e anche a causa dell’elevato ingaggio dello stesso centrocampista. La Juve resta alla finestra e valuta il da farsi. La sensazione, come […] L'articolo Juventus, ...

Premier League - ancora Pogba contro Mourinho : A fine gara, evidentemente deluso, il campione del mondo Pogba, mai riuscito a prendere per mano la squadra nei momenti difficili, ha persino criticato l'atteggiamento poco propositivo della squadra, ...

Paul Pogba contro Josè Mourinho : il calciatore critica le scelte dell’ex Special One : Paul Pogba contro Josè Mourinho, un duello serrato che porterà inevitabilmente all’addio di uno dei due a fine stagione Paul Pogba contro Josè Mourinho, ancora una volta. Il calciatore francese, e non solo lui, non amano i metodi dell’ex Special One, troppo difensivista e poco spettacolare per i gusti di Pogba. Il pareggio dello United contro il Wolverhampton non è andato giù al ‘Polpo’ il quale ha tuonato nel post ...

Mourinho : “legame Mendes-Wolves? Non ho parlato con lui” : “No, non parlo con lui da molto tempo per essere onesto, ma quando parliamo non parliamo del mio lavoro o del suo lavoro. E questo è tutto”. Così Jose Mourinho, allenatore del Manchester United, risponde in conferenza stampa ad una domanda sul suo agente Jorge Mendes, in vista della partita contro il Wolverhampton. Il super manager portoghese ha infatti forti legami con la squadra inglese, per la quale lavora come consulente ...

Quagliarella vicino all’Inter ai tempi di Mourinho : “vi racconto cosa mi disse lo Special One” : Fabio Quagliarella ha trovato la sua dimensione alla Sampdoria, prima di un lungo vagare che lo avrebbe potuto portare all’Inter “José Mourinho, quando giocavo nell’Udinese, dopo una partita mi disse di andare da loro. Negli anni sono stato vicino all’Inter in due-tre occasioni, poi le trattative non si sono concretizzate“. Lo ha detto l’attaccamte della Sampdoria, Fabio Quagliarella, il calciatore in ...

Manchester cambia padrone : Mourinho convince in Champions - nuova debacle di Guardiola : Si è giocata la prima giornata valida per la fase a gironi di Champions League, non solo Juventus e Roma in campo ma anche tante altre partite che hanno regalato emozioni e colpi di scena. In particolar modo Manchester cambia padrone, ottimo successo del Manchester United che ha dominato sul campo dello Young Boys grazie alla doppietta di Pogba ed alla rete di Martial. Clamorosa debacle invece davanti al pubblico amico per il Manchester ...