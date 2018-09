Moscovici | deficit strutturale Italia potrebbe aumentare

Deficit 2 - 4% : spread sfonda 270 punti. Moscovici : il debito impoverisce : Prime reazioni dopo l’annuncio dell’approvazione della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, in vista della Manovra: i mercati quindi si sono fatti sentire. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi arriva a sfondare la soglia di 270 punti base alla riapertura delle Borse. Tutto questo il giorno dopo il fatidico Consiglio dei ministri che ha visto alzare la bandiera di Lega e 5 Stelle, che volevano (e hanno ottenuto) un rapporto ...

Deficit - Moscovici avverte l'Italia : "Continueremo il dialogo con il governo italiano, dicendo loro ancora che rispettare le regole non è per noi, ma per loro, perché quando un Paese si indebita, si impoverisce ". E' quanto ha sostenuto ...

Manovra del Popolo - con deficit 2 - 4% governo sfida Ue. Moscovici la vede male mentre Borghi punta su BTP e gela Draghi : Niente da fare, alla fine hanno vinto le colombe: precisamente, contro il rigore del falco del ministro dell'economia Giovanni Tria, hanno avuto la meglio, dopo 12 ore circa di trattative, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Niente deficit-Pil "ben al di sotto del 2%", come aveva ordinato qualche ...

Manovra - deficit-pil al 2 - 4% per 3 anni/ Ultime notizie Def - Di Maio replica a Moscovici : "No scontro con Ue" : Manovra, Def: ok deficit al 2.4%. Ultime notizie, spread in rialzo, la stampa estera attacca “Rotta di collisione dell'Italia con l'Unione Europea"(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:21:00 GMT)

Manovra - Moscovici : deficit Italia sembra contravvenire limiti : Roma, 28 set., askanews, - Primi segnali negativi dalla Commissione europea sui propositi di aumento del deficit, al 2,4 per cento del Pil, decisi ieri dalla maggioranza di governo in Italia. 'Si ...

Di Maio rinfaccia a Moscovici il suo deficit : "Non può farci la morale - in Francia sforò per anni il 3%" : È ancora scontro a distanza tra il Governo e il commissario europeo Pierre Moscovici. "Moscovici è il commissario europeo per gli Affari Economici e Finanziari, questo non gli dà assolutamente il diritto di dire all'Italia, Paese sovrano, cosa deve fare con i suoi soldi. L'unico obbligo che rispettiamo è quello del 3%, quello a cui dovrebbero sottostare tutti i Paesi Europei e che la Francia per anni non ha ...

Il monito di Moscovici all'Italia : "Deve ridurre il suo deficit - le regole sono per tutti" : "Le regole sono fatte per tutti, assolutamente per tutti". È un messaggio chiaro quello che il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, manda all'Italia da Vienna, a margine del meeting dell'Eurogruppo. Per l'Italia non c'è una via preferenziale: "Deve ridurre il suo deficit strutturale come devono farlo tutti gli altri Paesi europei. L'Italia ha beneficiato di tutte le flessibilità possibili, continueremo ad ...

Moscovici : Italia riduca il deficit : 11.12 "L'Italia deve ridurre il deficit strutturale, deve farlo come gli altri Paesi della zona euro". Così il commissario Ue agli Affari economici, Moscovici, entrando all'Ecofin informale, a Vienna. Occorre che "l'Italia abbia un buon bilancio" che rafforzi l'Eurozona e le permetta "di fare gli investimenti e la politica che intende fare". "Discuterò sui fatti",ha detto Moscovici. Con il ministro Tria "lavoro con spirito costruttivo, ...