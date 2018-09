Monza | Galliani lancia la sfida al Milan | “ero solo in prestito ai rossoneri | ora voglio

Monza Calcio - Berlusconi è il nuovo proprietario : Fininvest acquisisce il 100% della società. Adriano Galliani sarà l’ad : È ufficiale: Silvio Berlusconi è il nuovo proprietario del Monza Calcio. La buona riuscita dell’operazione, già data per certa nelle scorse settimane, è stata annunciata in una nota della cassaforte di famiglia: “Fininvest S.p.A. ha finalizzato in data odierna l’acquisizione del 100% della Società Sportiva Monza 1912. L’Assemblea dei Soci ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, composto da Nicola Colombo ...

Monza - Galliani : "Torno nella squadra del mio cuore - sogno un derby con il Milan tra 2 anni" : Le dichiarazoni del nuovo ad del club brianzolo, rilevato da Fininvest. "Berlusconi detterà la linea, noi cercheremo di realizzarla"

Monza - clamorosa bordata di Galliani al Milan! : Giornata di presentazioni per il Monza, inizia la nuova era Berlusconi mentre Adriano Galliani sarà il nuovo ad. Bordate dal parte dell’ex Milan nei confronti dei rossoneri: “grazie per essere intervenuti in questo grande numero, per me questa è una giornata di grande commozione, grazie a Silvio Berlusconi torno nella mia squadra del cuore. Nel 1975 divento azionista del Monza grazie a Cazzaniga e un gruppo di imprenditori come ...

Monza - Galliani : 'Milan? Ero in prestito. Con Berlusconi faremo grandi cose' : Il 70% delle mie telefonate era con gente del mondo del calcio, vi pregherei di finirla nel fare nomi che erano nel mondo del Milan. Noi siamo contenti di Antonelli e Zaffaroni, il Monza è ben ...

