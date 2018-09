Monza Calcio | Berlusconi è il nuovo proprietario | Fininvest acquisisce il 100% della

Calcio - Fininvest acquista intero capitale Monza - Galliani AD : Silvio Berlusconi torna nel mondo del Calcio con l'acquisto dell'intero capitale sociale del Monza, perfezionato stamane da Fininvest, che ha ufficializzato l'operazione in una nota. L'ex AD del Milan Adriano Galliani è stato ...

Monza Calcio - Colombo : "Berlusconi - Galliani - il fondo americano : ecco la verità" : "Spero di aver dato lustro a questa squadra, investire nello sport richiede spirito da mecenati, come famiglia potevamo permettercelo, anche per restituire qualcosa a questo territorio, ma non si ...

Dal calcio alla politica e ritorno - ma con uno scranno al Senato : Galliani nuovo ad del Monza : Dal calcio alla politica, e poi ancora al calcio mantenendo un piede, o meglio uno scranno, in politica. Il Senatore di Forza Italia Adriano Gallianiè a un passo dal diventare amministratore delegato del Monza. Il manager 'prestato alla politica',

Calcio - Serie C : Silvio Berlusconi torna in campo. Fininvest acquista il Monza : Silvio Berlusconi e l’amore per il Calcio. Dopo la cessione storica del suo Milan, l’ex massimo dirigente della società rossonera, impegnato come tutti sappiamo ancora nei meandri della politica italiana, non getta la spugna e torna in sella in un contesto, geograficamente parlando, non troppo lontano da quello precedente. Ci riferiamo al Monza, compagine di Serie C. Come riporta gazzetta.it, la trattativa per l’acquisizione ...

Monza - Colombo dichiara : “Berlusconi non sa stare senza calcio - ecco quando si chiuderà l’accordo” : Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Felice Colombo, presidente del Milan che ha conquistato il decimo scudetto apponendo la stella sulla maglia, nonché padre dell’attuale numero uno del Monza, non si è sottratto alle domande sul ritorno nel calcio di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani e sui suoi trascorsi rossoneri. Per quanto riguarda la trattativa Berlusconi-Monza, Colombo non si aspettava quanto è ...

Monza - perché Adriano Galliani e Silvio Berlusconi vogliono la squadra : 'Ci manca il calcio' : Una coppia nata dal pallone e tenuta ben salda dalla politica quella tra Silvio Berlusconi e Adriano Galliani . I due, una volta detto addio al Milan , hanno deciso di occupare altre poltrone quelle di Palazzo Madama ma questo sembrerebbe non bastare ...

Monza Calcio - Galliani sull’acquisto del club con Berlusconi : “Siamo come CR7. Ci sentiamo come Ulisse che torna a Itaca” : Berlusconi e Galliani come Cristiano Ronaldo. L’accostamento arriva dallo stesso ex ad del Milan e senatore di Forza Italia, che in un’intervista al Corriere della Sera parla della possibile acquisizione del 70% del Monza calcio da parte dell’ex storico duo dirigenziale del club rossonero. “Sa cosa mi hanno detto? Il potenziale arrivo di Silvio e Adriano in Serie C sta causando lo stesso terremoto che CR7 ha portato in ...

Calcio. Entusiasmo alle stelle a Monza per l’arrivo di Berlusconi : Il ritorno nel calcio è imminente per Silvio Berlusconi ad un passo dal comprare il Monza. E’ in corso la

Monza Calcio - Berlusconi vicinissimo al club. Obiettivo? La prima volta in Serie A : Silvio Berlusconi è vicinissimo al Monza. Non alla città, in cui ha da sempre la residenza, ma alla squadra di calcio: quella S.S. Monza che è stato dichiarato fallito non più di tre anni fa e poi rifondato e rilanciato da Nicola Colombo, figlio di Felice, a capo del Milan tra il 1977 e il 1980. E quello tra i rossoneri di Milano e i biancorossi brianzoli è un legame che passa anche per un altro personaggio: Adriano Galliani, monzese di nascita, ...