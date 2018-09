Mondiali ciclismo 2018 – Alaphilippe mostruoso in allenamento VIDEO

Mondiali ciclismo 2018 | La guida completa | Percorso | Favoriti | Convocati | Speranze azzurre : Domenica 30 settembre si disputerà il Mondiale 2018 di ciclismo, a Innsbruck è in programma l’attesa prova in linea per i professionisti uomini. Sul durissimo tracciato austriaco andrà in scena una corsa riservata agli uomini di resistenza e agli scalatori. L’Italia proverà a essere protagonista con Nibali e Moscon ma la concorrenza sarà davvero spietata. OA Sport vi offre la guida completa con tutte le informazioni per seguire al ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Olanda squadra da battere al femminile con Van der Breggen e Van Vleuten. L’Italia punta su Elisa Longo Borghini : Domani si svolgerà la prova in linea Elite femminile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Anche per le donne questa rassegna iridata sarà particolarmente impegnativa con un percorso di 155,6 km da Kufstein a Innsbruck, in cui solo le migliori scalatrici potranno giocarsi il successo. L’Olanda è pronta a difendere il titolo, mentre L’Italia vuole tornare sul podio dopo quattro anni di digiuno. Andiamo quindi a scoprire il percorso e ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le possibili tattiche dell’Italia. De Marchi e Caruso per le fughe - Nibali jolly - Moscon per il finale : Ai Mondiali di Ciclismo di Innsbruck (Austria) l’Italia non sarà la Nazione favorita, ma con tattica e spirito di squadra gli azzurri cercheranno di far saltare il banco. Il CT Davide Cassani ha creato una formazione che possa adattarsi in base alle differenti situazioni di corsa, con più carte da giocare per cercare di sorprendere gli avversari. Andiamo quindi a scoprire le possibili tattiche dell’Italia. Ci aspettiamo che gli ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : prova in linea Under23 - indicazioni importanti sul percorso anche per i professionisti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea Under 23 dei Mondiali di Ciclismo di Innsbruck 2018. Forse la gara più equilibrata di tutta la settimana iridata: non c’è un grande favorito, ci sarà spazio a continui attacchi e ne uscirà fuori sicuramente un grande spettacolo. Stesso tracciato dei professionisti tranne per il giro finale: 179 chilometri con il consueto tratto in linea e poi quattro giri nel circuito Olympia ...

Mondiali ciclismo 2018 - Nibali e quell’ammissione su Moscon : “mi ero fatto un’idea sbagliata di lui” : Nel ritiro di Torbole è nata una certa affinità tra Nibali e Moscon, superata quindi la diffidenza del passato La gara di domenica si avvicina, la Nazionale italiana di ciclismo si prepara senza sosta per farsi trovare pronta all’appuntamento di Innsbruck. Terminato il ritiro di Torbole, gli azzurri hanno hanno raggiunto ieri l’Austria e oggi faranno l’ultimo sopralluogo sullo strappo finale, quello denominato ...

Mondiali di ciclismo - un'impresa da fuoriclasse per Remco Evenepoel : I Mondiali di Innsbruck [VIDEO] hanno consacrato il fenomeno nuovo del ciclismo, il 18enne belga Remco Evenepoel. Arrivato alle corse in bici poco più di un anno fa dopo aver giocato a calcio ad ottimi livelli, il ragazzo belga ha sbalordito tutti in questa stagione con prestazioni mai viste. Ai Mondiali era atteso al varco e non ha deluso, confermando un talento che fa immaginare ad un campione in grado di segnare un'epoca, ma anche un ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : la mina vagante Vincenzo Nibali. Non sarà al top - ma tutti temono lo Squalo : Da quella giornata terribile sull’Alpe d’Huez è cambiato tutto. Quello del Mondiale, così come successo a Rio 2016 con le Olimpiadi, doveva essere l’appuntamento clou: il vero e proprio obiettivo della stagione. Puntare alla maglia iridata, su un percorso davvero favorevole alle proprie caratteristiche: ritrovare un’altimetria così dura starebbe stato quasi impossibile. Nonostante tutto Vincenzo Nibali ci ha provato in ...

Ciclismo - Mondiali 2018 oggi : programma - orari e tv di venerdì 28 settembre. Tutti gli italiani in gara : oggi (venerdì 28 settembre) si svolgerà la prova in linea Under23 maschile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Sarà una corsa dura e spettacolare, con i corridori che si sfideranno su un percorso di 179,9 km da Kufstein a Innsbruck, che presenterà, come per i professionisti, le dure salite di Gnadenwald (2,6 km al 10,5%) e Igls (7,9 km al 5,7%), quest’ultima da ripetere quattro volte. L’Italia porterà una squadra competitiva, con gli ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le previsioni meteo per la gara elite di domenica. Rischio pioggia molto basso : La variabile meteorologica potrebbe influenzare parecchio la prova in linea élite maschile dei Mondiali di Ciclismo 2018, prevista domenica 30 settembre. Infatti, se oltre alla notevole difficoltà del percorso (tra i più duri di sempre in una rassegna iridata e sicuramente il più impegnativo del nuovo millennio) si dovesse aggiungere la pioggia, si assisterebbe più che una corsa per l’oro ad una vera e propria gara di resistenza. Tuttavia ...

Mondiali di ciclismo - Tom Dumoulin : 'Sono un uomo distrutto' : I Mondiali di ciclismo di Innsbruck hanno sancito il passaggio di consegne tra Tom Dumoulin e Rohan Dennis sul trono iridato della prova a cronometro. L'attesa sfida diretta tra i due campioni si è conclusa con la vittoria schiacciante di Dennis, protagonista di una corsa di straordinario livello tecnico. Al contrario, Dumoulin non è mai apparso in buona condizione: non è riuscito a spingere con grande incisivita', dando l'impressione di un ...

Ciclismo : Mondiali - oro Jr. a Evenepoel : "Sono molto contento, sono caduto prima della salita di Gnadenwald, avevo quasi 2' di ritardo, ma sono riuscito a rimontare - le parole del neocampione del mondo -. Sapevo di poter staccare il ...

