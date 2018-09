Mondiali | azzurre tra poco in campo

Mondiali ciclismo 2018 | La guida completa | Percorso | Favoriti | Convocati | Speranze azzurre : Domenica 30 settembre si disputerà il Mondiale 2018 di ciclismo, a Innsbruck è in programma l’attesa prova in linea per i professionisti uomini. Sul durissimo tracciato austriaco andrà in scena una corsa riservata agli uomini di resistenza e agli scalatori. L’Italia proverà a essere protagonista con Nibali e Moscon ma la concorrenza sarà davvero spietata. OA Sport vi offre la guida completa con tutte le informazioni per seguire al ...

Mondiali volley femminili 2018 – Domani l’esordio delle azzurre : le parole del ct Mazzanti : Mondiale volley 2018 femminile: le parole del commissario tecnico Davide Mazzanti L’attesa è finita, il Campionato del Mondo femminile 2018 prenderà il via Domani in Giappone con le gare della prima fase. Alle ore 6.40, diretta su RaiDue, le azzurre di Davide Mazzanti cominceranno la loro avventura affrontando la Bulgaria. Un avvio non proibitivo per la nazionale tricolore, che però non dovrà commettere l’errore di sottovalutare le ...

Mondiali volley : azzurre in campo domani : ANSA, - ROMA, 28 SET - La nazionale italiana femminile di pallavolo debutta domani mattina, alle 6.40 ora italiana, ai Campionati Mondiali, che si disputano da domani e fino al 20 ottobre a Sapporo, ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : prova in linea femminile juniores - azzurre a caccia del podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea femminile juniores dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Le giovani promesse del Ciclismo femminile si sfideranno in un duro percorso di 71,7 km da Rattenberg a Innsbruck, in cui dovranno affrontare lo strappo di Gnadenwald (2,6 km al 10,5%) e poi nel finale il circuito Olympia, lo stesso dei professionisti, caratterizzato dalla salita di Igls (7,9 km al 5,7%). Sarà quindi ...

Volley : Mondiali Femminili - Rai 2 trasmetterà in diretta le partite delle azzurre : ROMA - Dopo il successo di ascolti registrato per le partite dei Mondiali Maschili, lo spettacolo del Volley proseguirà su Rai 2 con le partite del Mondiale Femminile che sta per prendere il via in ...

Mondiali Volley femminile 2018 – Sabato mattina l’esordio delle azzurre : ecco dove seguire i match : Mondiale Volley femminile 2018: le gare delle azzurre in diretta su RaiDue La Pallavolo e RaiDue, un binomio che grazie ai Mondiali maschili sta producendo grandi risultati, facendo appassionare sempre più milioni di telespettatori. Un legame che dal 29 settembre diventerà ancora più forte, RaiDue infatti trasmetterà in diretta le gare della nazionale italiana femminile, impegnata in Giappone nel Campionato del Mondo 2018.S La prima ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : azzurre solide in tutti i reparti. Non solo potenza e se funziona la ricezione… : L’aspetto fondamentale che serve per andare più avanti possibile in una manifestazione come il Mondiale è l’equilibrio fra i reparti e all’Italia questa caratteristica non manca di certo. E’ una squadra solida, completa, quella azzurra che si appresta ad affrontare la sfida iridata in Giappone. In attacco, al servizio e probabilmente anche a muro, la squadra azzurra offre garanzie che le permettono di pensare in grande. La differenza la possono ...

Mondiali Volley 2018 femminili – Test match per le azzurre : l’Italia batte l’Azerbaigian 3-0 : Mondiale Volley 2018 femminile: le azzurre vincono la prima amichevole con l’Azerbaigian La nazionale italiana femminile nel primo Test-match in terra giapponese contro l’Azerbaigian ha vinto 3-0 (25-21, 25-19, 25-20). Buona la prova delle ragazze di Davide Mazzanti, padrone del campo per tutta la partita. Top scorer dell’incontro è stata Paola Egonu (18 punti con 4 aces), seguita da Lucia Bosetti (13 p.). Domani è in programma la ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : cronometro elite femminile. Olanda contro tutti - azzurre per un piazzamento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro elite femminile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Le migliori atlete del mondo si fronteggeranno in una sfida contro il tempo sui 27,8 km del percorso da Wattens a Innsbruck. Le olandesi saranno le grandi favorite per la conquista delle medaglie, con Annemiek Van Vleuten che cercherà di difendere il titolo, mentre Ellen Van Dijk e Anna Van der Breggen proveranno a scalzare ...

LIVE Judo - Mondiali 2018 in DIRETTA : Nicholas Mungai e Carola Paissoni ultime carte azzurre : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. L’Italia si gioca oggi, lunedì 24 settembre, le ultime possibilità di conquistare il podio in un torneo che finora non si è rivelato propizio per i colori azzurri dopo le eliminazioni premature di Fabio Basile, Odette Giuffrida ed Edwige Gwend e l’uscita di scena al terzo turno di Matteo Medves e Antonio Esposito. ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : speranze azzurre riposte in Edoardo Affini nella cronometro under 23 : Il percorso che attende i ciclisti under 23 ai Mondiali di Innsbruck nella cronometro individuale ricalca le orme di quello tracciato per gli juniores e le donne élite. 27,8 km quasi tutti pianeggianti nella prima parte; mossi e insidiosi, invece, nella seconda parte. speranze italiane riposte nelle gambe del 22enne Edoardo Affini, campione d’Europa di specialità in carica. Il mantovano ha tutte le carte in regola per giocarsi posizioni ...

Mondiali Volley Femminile - domani la partenza delle azzurre con destinazione Giappone : La Nazionale italiana si prepara per il Campionato Mondiale che si disputerà dal 29 settembre al 20 ottobre in Giappone domani pomeriggio la nazionale italiana Femminile partirà da Milano Malpensa alla volta del Giappone, dove sarà impegnata nel principale appuntamento della stagione 2018: il Campionato Mondiale che si disputerà dal 29 settembre al 20 ottobre. Una volta atterrata a Tokyo, la squadra azzurra si sposterà a Sendai, sede di ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia pronta per la partenza! Le azzurre verso il Giappone - debutto il 29 settembre : L’Italia è pronta per partire alla volta del Giappone dove, dal 29 settembre al 20 ottobre, si disputeranno i Mondiali 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale prenderà l’aereo domani pomeriggio da Milano Malpensa con destinazione Tokyo per poi trasferirsi a Sendai dove le azzurre si alleneranno per una settimana, disputando anche due amichevoli contro l’Azerbaijan. Giovedì 27 settembre le ragazze di Davide Mazzanti ...

Italia da sogno ai Mondiali di ritmica : alla scoperta delle «principesse» azzurre : Alessia MaurelliAgnese DurantiMartina CentofantiAnna BastaLetizia CicconcelliMartina SantandreaMilena BaldassarriAlexandra AgiurgiuculeseAlessia RussoTre bronzi, due argenti e un meraviglioso oro: il bottino delle ginnaste azzurre ai Mondiali di ritmica di Sofia è da pelle d’oca. Mai l’Italia era arrivata così in alto in un torneo iridato: chiude seconda nel medagliere, alle spalle solo delle «extraterrestri» russe (7 ori) ma davanti persino ...