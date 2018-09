: Italvolley perde il primo set con la Polonia, è fuori dal Mondiale #Volley #VolleyballWChs #ItaliaPolonia - Agenzia_Ansa : Italvolley perde il primo set con la Polonia, è fuori dal Mondiale #Volley #VolleyballWChs #ItaliaPolonia - SkySport : #UltimOra #Volley? ? L’#Italia perde il primo set contro la #Polonia 25-14 ? Azzurri eliminati dal mondiale #SkySport - simobuti : Sempre piu italiani si stanno appassionando al nostro bellissimo sport! Ogni giorno il numero di telespettatori cre… -

Il sogno di riagguantare le semifinali dura solo 25'.Tanti ne servono alla Polonia per stampare un 25-14 nel primo set e sancire l'esclusione degli azzurri dalla Final Six di Torino.Un set che sembra il quarto della partita di mercoledì contro la Serbia, con l'sotto 8-4 al primo timeout tecnico e che subisce servizio e attacco degli avversari senza essere in grado di reagire.finito, dopo le prime due fasi con gioco e risultati esemplari. La partita la vince poi l'3-2.Ma in semifinale ci va la Polonia.(Di venerdì 28 settembre 2018)