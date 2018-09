Mondiale Under 23 | Hirschi | capolavoro in discesa Azzurri lontani

Mondiale femminile Under 20 - il gol fortunato di Lauren Hemp : segna col 'lato B'. IL VIDEO : fondoschiena: succede in Repubblica Ceca Guarda tutti i VIDEO I VIDEO più curiosi dal mondo dello sport Guarda tutti i VIDEO

Canottaggio – Mondiale Under 23 : ottimo avvio per la Nazionale italiana - tutti i risultati della prima giornata : Sulle 9 barche in gara oggi, l’Italremo ne piazza 2 direttamente in finale, 3 in semifinale e 2 ai quarti di finale Nella prima giornata di gare l’Italia Under 23 parte con il piede giusto e, sulle 9 barche in gara oggi, ne piazza 2 direttamente in finale (quattro con maschile e quattro di coppia pesi leggeri femminile); 3 in semifinale (due senza maschile e femminile e quattro senza maschile); 2 ai quarti di finale (singolo Under 23 ...

Calcio - Europei Under 19 2018 : Italia-Norvegia 1-1 : gli azzurrini soffrono ma si qualificano alla semifinale ed al Mondiale! : La nazionale italiana maschile di Calcio Under 19 completa l’opera e si regala il pass per le semifinali dell’Europeo e di conseguenza per il Mondiale Under 20 dell’anno prossimo. Gli azzurrini hanno pareggiato per 1-1 contro la Norvegia dopo una partita complicatissima in cui sono passati in svantaggio per mano di Haland, il quale realizza con un rigore al 62′ mettendo paura all’Italia. La reazione degli azzurri ...

Calcio - Europei Under 19 2018 : Italia-Norvegia 1-1 : gli azzurrini soffrono ma si qualificano alla semifinale ed al Mondiale! : La nazionale italiana maschile di Calcio Under 19 completa l’opera e si regala il pass per le semifinali dell’Europeo e di conseguenza per il Mondiale Under 20 dell’anno prossimo. Gli azzurrini hanno pareggiato per 1-1 contro la Norvegia dopo una partita complicatissima in cui sono passati in svantaggio per mano di Haland, il quale realizza con un rigore al 62′ mettendo paura all’Italia. La reazione degli azzurri ...