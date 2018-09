Missione Beyond | L' Italia al comando della Stazione Spaziale Internazionale

Beyond : la nuova Missione di Parmitano nel 2019 : L' Agenzia Spaziale Europea ha reso noto il titolo della missione che sarà condotta dall'astronauta italiano Luca Parmitano nel 2019. L'annuncio è avvenuto nella sede dell'Esrin a Frascati, nel giorno ...

Spazio : ecco perché Parmitano ha scelto “Beyond” come nome della Missione : “Quando ho scelto il nome ‘Oltre’ ho cercato di includere quello che facciamo con le attività spaziali andando ‘oltre’ la Terra“, ha spiegato l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano in riferimento al nome (“Beyond“) della sua prossima missione spaziale, prevista a luglio 2019. “Oltre“, ha continuato Parmitano, vuole significare anche “andare oltre il nostro ...

Spazio : l’astronauta italiano ESA Luca Parmitano torna in orbita - ecco i dettagli della Missione “Beyond” : L’astronauta italiano ESA Luca Parmitano torna nello Spazio: l’Agenzia Spaziale Europea ha annunciato la sua seconda missione che si chiamerà “Beyond” e partirà nel 2019. Insieme a lui approderanno sulla Stazione spaziale internazionale durante la Spedizione 60/61 Andrew Morgan della Nasa e Alexander Skvortsov di Roscosmos. Luca è stato il primo della classe di astronauti del 2009 a volare verso la Stazione spaziale. La ...

