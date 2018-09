Milano | travolta mentre attraversava sulle strisce da ciclista passato col rosso | è grave

Volley - Mondiali 2018 : Italia spumeggiante - travolta la Finlandia! La Final Six è a un passo - dominio azzurro a Milano : L’Italia non si ferma più, è un treno lanciatissimo che investe tutti e continua a vincere con la forza delle vere corazzate. La nostra Nazionale ha travolto la Finlandia con un netto 3-0 (25-20; 25-18; 25-16) e ha così conquistato la sesta vittoria consecutiva ai Mondiali 2018 di Volley maschile: doveva essere una partita semplice contro un avversario non irresistibile, gli azzurri l’hanno facilitata ulteriormente dominando in ogni ...

Milano - scende dall'auto per salvare i figli dopo un incidente : travolta e uccisa : Una donna di 38 anni è stata travolta e uccisa nei pressi del casello dell'A8 di ingresso a Milano . La vittima era scesa dalla propria auto per mettere in sicurezza i figli dopo essere rimasta ...