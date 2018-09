Milano : Salvini - intervento massiccio e risolutivo su parco Rogoredo (2) : (AdnKronos) - "Regione Lombardia - ha fatto sapere ancora Salvini - mi ha segnalato un'altra criticità su cui lavoreremo per avere un intervento straordinario di forze dell'ordine. Attendo che la Regione mi indichi le tre o quattro linee ferroviarie di Trenord a più alta pericolosità. Se mi viene da

Milano : Salvini - prefetto Lamorgese lascia buon terreno a chi verrà dopo : Milano, 28 set. (AdnKronos) - "Ringrazio a nome del Governo, a nome mio, della città, da milanese" il prefetto Luciana Lamorgese "per quanto ha fatto, per il lavoro di coordinamento, di ascolto, e per il buon terreno che lascerà a chi arriverà dopo di lei". Così il vicepremier e ministro dell'Intern

Milano blindata per il vertice di Salvini - la rabbia di Sala : "Strade bloccate - che fastidio" : Il sindaco: "Mai vista una cosa del genere, ma se questa è la situazione attuale ce ne faremo una ragione"

Corteo antirazzista a Milano - striscione contro Salvini e vernice rossa al Pirellone : Corteo antirazzista a Milano per ricordare l'omicidio di Abdoul Guiebre, Abba, ammazzato a sprangate a Milano in via Zuretti 10 anni fa, nel settembre del 2008. striscione contro Salvini davanti al ...

Milano - svastiche e insulti in scuola popolare via Bramantino/ Salvini contro autori raid “vigliacchi” : Milano, raid omofobo con svastiche e scritte pro-Salvini nella scuola degli stranieri: ultime notizie, sindaco Sala "attacco al modello di integrazione, vergogna intollerabile"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 08:37:00 GMT)

Raid omofobo a Milano - scritte contro gay e pro Salvini. Il ministro : «Vigliacchi» : Sono una decina i bambini che già questa mattina si sono messi al lavoro per cancellare i segni del Raid contro la Scuola Popolare di via Bramantino a Milano devastata e insudiciata da insulti...

Raid omofobo a Milano - scritte contro gay e pro Salvini. Il ministro : 'Vigliacchi' : Sono una decina i bambini che già questa mattina si sono messi al lavoro per cancellare i segni del Raid contro la Scuola Popolare di via Bramantino a Milano devastata e insudiciata da insulti contro ...

Milano - RAID OMOFOBO E ANTI-MIGRANTI ALLA SCUOLA POPOLARE/ Svastiche e scritte pro-Salvini : “fascisti!” : MILANO, RAID OMOFOBO con Svastiche e scritte pro-Salvini nella SCUOLA degli stranieri: ultime notizie, sindaco Sala "attacco al modello di integrazione, vergogna intollerabile"(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 18:52:00 GMT)

Milano - raid omofobo a scuola : svastiche e scritte pro-Salvini/ Sala "attacco all'integrazione - intollerabile" : Milano, raid omofobo con svastiche e scritte pro-Salvini nella scuola degli stranieri: ultime notizie, sindaco Sala 'attacco all'integrazione'.

Milano - raid omofobo a scuola : svastiche e scritte pro-Salvini/ Sala “attacco all’integrazione - intollerabile” : Milano, raid omofobo con svastiche e scritte pro-Salvini nella scuola degli stranieri: ultime notizie, sindaco Sala "attacco al modello di integrazione, vergogna intollerabile"(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 16:45:00 GMT)

Insulti omofobi - svastiche e scritte pro Salvini : vandalizzata la scuola che aiuta gli stranieri a Milano : Una dozzina di bambini si è messa al lavoro questa mattina assieme alle mamme che gestiscono la scuola popolare di via Bramantino a Milano, per pulire i muri delle aule imbrattate nella notte tra venerdì e sabato da Insulti omofobi, svastiche e scritte come 'W Salvini'.L'associazione organizza corsi di dopo scuola e attività di sostegno per i ragazzi del quartiere della periferia nord di Milano e doveva riaprire le ...

Milano. Insulti omofobi - svastiche e scritte pro-Salvini : devastata la Scuola Cultura Popolare di via Bramantino : Insulti, scritte omofobe (sgrammaticate) e svastiche sono state lasciate sui muri della Scuola Cultura Popolare alla periferia nord di Milano, in via Bramantino. I vandali sono entrati nella sede nella notte tra venerdì e sabato. La Scuola, che si occupa anche di progetti di integrazione per migranti, avrebbe dovuto riprendere le attività in questa settimana. A denunciare il fatto su Facebook è l’associazione “Sentinelli di ...

Milano. Insulti omofobi - svastiche e scritte pro Salvini : devastata la Scuola Cultura Popolare di via Bramantino : Insulti, scritte omofobe (sgrammaticate) e svastiche sono state lasciate sui muri della Scuola Cultura Popolare alla periferia nord di Milano, in via Bramantino. I vandali sono entrati nella sede nella notte tra venerdì e sabato. La Scuola, che si occupa anche di progetti di integrazione per migranti, avrebbe dovuto riprendere le attività in questa settimana. A denunciare il fatto su Facebook è l’associazione “Sentinelli di ...

Studenti occupano palazzo in centro a Milano - sgombero lampo : “Ordinato da Salvini” : Sono arrivati alle 20 gli agenti della Digos per sgomberare lo stabile. Una palazzina di due piani appartenente a una famiglia milanese, al civico 5 di via della Signora, dietro all’Università Statale, in pieno centro a Milano. I ragazzi della Rete Studenti lo avevano occupato un’ora e mezza prima. Giovanissimi, tra i 16 e i 20 anni, appartenenti...