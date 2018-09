Milano | Sala dice no a due padri gay | Ma perché le donne sì?

ilgiornale

(Di venerdì 28 settembre 2018) A giugno, davanti a tutte le telecamere, il sindaco diGiuseppeaveva corretto gli atti di nascita di bimbi di duenati in Italia ma tramite fecondazione eterologa. Era stato un gesto impegnativo che il sindaco aveva commentatondo: "Siamo felici che nella nostra città siamo tutti uguali". Ma adesso, quest'uguaglianza sembra essere già finita: come dimostrato dal caso di due uomini che hanno raccontato le loro vicissitudini al Corriere della Sera.Il Comune disi è infatti rifiutato di riconoscere un atto di nascita di un bimbo di una coppia gay. Questa volta non composta da duema da due uomini. E a questo punto la domanda sorge spontanea:duesì e due uomini no? Il Comune diafferma che "il Ministero dell"Interno non si è ancora espresso sulla tematica oggetto delle istanze di trascrizione degli atti di nascita con paternità ...