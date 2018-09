Milan | Suso | ' Ci manca mentalità da grande squadra | ma Gattuso non ha colpe E la

Milan - Suso : 'Obiettivo Champions possibile - ma serve la mentalità da grande' : Una tesi, questa, condivisa anche da Suso e ribadita dallo spagnolo nell'intervista esclusiva realizzata da Sky Sport: "Sono d'accordo col mister. Il gioco da grande squadra ce l'abbiamo, così come ...

DIRETTA/ Empoli Milan (risultato finale 1-1) streaming Dazn. Terracciano "Non avevo visto il tiro di Suso" : DIRETTA Empoli Milan, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Castellani si gioca il posticipo della sesta giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 00:23:00 GMT)

Empoli-Milan 1-1 : ci prova Suso - para Terracciano LIVE : Serie A, Empoli-Milan: cronaca secondo tempo 46 Match ricominciato! 58 Milan pericoloso in contropiede: dopo un'azione troppo elaborata, Kessié trova l'assist per Borini. Tiro murato dal difensore. ...

Milan - 100 di questi Suso. Ma per la festa ci vuole il gol : LaPresse niente pipita - Stefano Cantalupi, nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, ripercorre i momenti più importanti delle 100 gare di Suso col Diavolo. Per lo spagnolo, che non ...

Suso fa 100 col Milan. Leonardo pensa al rinnovo : E chissà se a breve non potrebbe esserci un rinnovo di contratto, come riportato dalla Gazzetta dello Sport di oggi. Il Milan chiaramente non vuole privarsi di lui: è un giocatore importante, ormai ...

Suso fa 100 col Milan : punta al gol disperso e al rinnovo atteso dall'estate : Secondo la Gazzetta dello Sport il dt Leonardo ha mostrato all'entourage di Suso la volontà di procedere assieme togliendolo di fatto dal mercato e zittendo le voci che lo volevano in partenza in ...

Milan - le pagelle di Suso : prova superlativa dello spagnolo : Due assist, uno di destro, e tante giocate di grande qualità. I giornali premiano la prestazione offerta da Suso nella sfida di ieri contro l'Atalanta. Gazzetta dello sport: voto 7 Tuttosport: voto 7,5 calciomercato.com: voto 7

Cagliari-Milan 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Barella da Nazionale - Suso sveglia i suoi : 1/9 Spada/LaPresse ...

Milan - Suso ottimista : 'Quest'anno si può fare bene - Higuain è quello che serviva' : Durante la sessione estiva l'esterno spagnolo del Milan, Suso, è stato sempre al centro di voci che lo vedevano lontano da Milano, su di lui c'era il forte interesse della Roma che l'ha cercato con insistenza e anche del Napoli che però non ha mai avanzato delle offerte vere e proprie al club rossonero. Il campionato è cominciato e lo spagnolo è ancora li, al suo posto con la maglia del Diavolo sulla fascia per far male agli avversari. Suso ...

Milan - Suso ottimista : 'Quest'anno si può fare bene - Higuain è quello che serviva' : Durante la sessione estiva l'esterno spagnolo del Milan, Suso, è stato sempre al centro di voci che lo vedevano lontano da Milano, su di lui c'era il forte interesse della Roma che l'ha cercato con insistenza e anche del Napoli che però non ha mai avanzato delle offerte vere e proprie al club rossonero. Il campionato è cominciato e lo spagnolo è ancora li, al suo posto con la maglia del Diavolo sulla fascia per far male agli avversari. Suso ...

Milan - Suso : 'Higuain è un attaccante fortissimo - è proprio ciò che ci mancava' : Maglia del Milan riposta per qualche giorno nel cassetto, la Spagna chiama e Suso non può che rispondere presente. Il giocatore rossonero è stato convocato da Luis Enrique per le gare che le '...

Stipendi Milan : guida Higuain - Reina come Suso - Borini più di Bonaventura : Il Pipita, davanti a tutti. Nella classifica dei giocatori più pagati del Milan, pubblicata da La Gazzetta dello Sport, l'argentino è sul gradino più alto del podio con 9,5 milioni di euro netti a stagione. Medaglia d'argento per Gigio Donnarumma, che ogni anno incassa 6 milioni di euro, sempre netti,, al terzo ...

DIRETTA/ Milan Roma (risultato live 0-0) streaming video tv Sky : Higuain e Suso vicini al gol! : DIRETTA Milan Roma, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro altro big match in Serie A, i rossoneri arrivano dalla sconfitta del San Paolo(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 20:54:00 GMT)

Milan-Roma alle 20.30 : in 55mila per Higuain-Dzeko - Suso : "Festeggerò la chiamata in nazionale" : ... "Orgoglioso ed emozionato di rivestire la maglia rossa più bella del mondo, quella della Seleccion. Stasera proverò a festeggiare nel mio stadio, con la mia gente, con il mio Milan, questa ...