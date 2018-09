Migranti | Ostellari Lega | governo mantiene promesse chiuso campo di Bagnoli

liberoquotidiano

(Di venerdì 28 settembre 2018) Padova, 28 set. (AdnKronos) - “Da padovano ringrazio Matteo Salvini per aver mantenuto la promessa e aver messo la parola fine a quello che per tante donne e uomini della bassa padovana è stato un incubo. Illavora egli impegni presi. A chi diceva che era impossibile, rispondiamo c