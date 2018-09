Migranti | inchiesta su centri d’accoglienza veneti | indagati altri due alti funzionari

Migranti parte lesa nell'inchiesta. Ma la polizia non li trova per notificare l'atto : La polizia di Ventimiglia è a caccia dei Migranti della nave Diciotti, giunti nei giorni scorsi in pullman, dalla stazione di Roma Tiburtina, per consegnare loro un atto della Procura di Palermo, che li informa di essere "parte offesa" nel procedimento giudiziario a carico del ministro dell"Interno Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona. Quarantadue i Migranti che si troverebbero nella città di confine, dove sono stati accompagnati ...

Inchiesta Diciotti - 42 Migranti pronti a costituirsi parte civile - : I rappresentanti dell'associazione Baobab Experience fanno sapere che diverse persone sbarcate dalla nave della Guardia costiera hanno presentato delega ai legali per valutare una denuncia civile. Al ...

Migranti : inchiesta Diciotti - Procura Palermo chiede audizione comandante nave : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Il Tribunale dei ministri di Palermo, presieduto dal giudice Fabio Pilato, che si occupa dell'inchiesta sulla nave Diciottio che vede indagato il ministro Matteo Salvini, potrebbe sentire entro i prossimi 90 giorni, il comandante della nave della Guardia costiera, il c

Inchiesta su Salvini - cade l’ipotesi di arresto illegale dei 177 Migranti : Diciotti, vertice dei pm per decidere quali richieste trasmettere al tribunale dei ministri La Procura potrebbe chiedere accertamenti anche su altri membri del governo

Padova - inchiesta sull'accoglienza dei Migranti. L'ex prefetto : "E' vero - ne abbiamo fatte di porcherie" : La funzionaria, attualmente vice-capo di gabinetto al Viminale intercettata un anno fa durante una conversazione con il suo vicario

Migranti : inchiesta Diciotti - in 50 pagine l'atto di accusa a Salvini : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) - Sono contenute in circa 50 pagina di relazione le accuse al vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e al suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi, indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla nave Diciotti per sequestro di persona, sequestro di persona a scopo d

Migranti - inchiesta choc sui centri di accoglienza a Firenze : sovraffollamento - cibo avariato e bagni mai disinfettati : “Quanti ce ne ha messi?”. “Ingegnere lei pensi a un numero: di più!”. E giù risate. Al telefono Ottorino Stantetti, amministratore della Eurotravel bed&breakfast srl, non tratteneva l’allegria parlando con un ingegnere che gli chiedeva quanti Migranti in più rispetto al dovuto avesse piazzato in una delle sette strutture di prima accoglienza a Lastra a Signa (Firenze). Ma nei centri adibiti all’accoglienza di Migranti del Comune non ...

