Migranti | ecco dove vivono in Italia La mappa

Migranti - ecco cosa c'è nel decreto Salvini : Il governo ha dato via lbera ieri al decreto che unifica i testi su sicurezza e Migranti. Il vice premier Matteo Salvini ha parlato di 'passo in avanti per un'Italia più sicura'. il presidente del ...

Svelate le misure del dl Salvini : ecco tutte le norme su Migranti e sicurezza : ecco il dl Salvini. Il consiglio dei ministri lo ha approvato all'unanimità e presto il Parlamento sarà chiamato a trasformare in legge il contenuto dei decreti su cui il Viminale ha lavorato per mesi.Già nei giorni scorsi erano emersi alcune indiscrezioni sui contenuti dei due documenti, poi accorpati ad uno solo poco prima dell'arrivo in cdm. Ma ecco tutte le novità in tema di sicurezza e immigrazione che tanto fanno esultare il leader della ...

“Una comica”. Rimpatrio dei Migranti : com’è andata a finire. 100 poliziotti per 7 clandestini : ecco il risultato : Definirla “comica” sarebbe riduttivo. Parliamo dell’operazione di Rimpatrio di ben (occhio al numero) 7 tunisini, in cui sono stati impegnato ben oltre 100 poliziotti in un viaggio da odissea. E se già la sproporzione di forze può far riflettere, si aggiunga il fatto che, a causa di un guasto al motore, l’aereo non è partito e l’accompagnamento forzato è stato trasformato in un semplice ordine di lasciare il territorio entro sette giorni: ...

ASSELBORN VS SALVINI - SCONTRO SUI Migranti A VIENNA/ Video - Salvatore Merlo ironizza : "Ecco cosa ha detto..." : VIENNA, lite ASSELBORN-SALVINI nella conferenza sui MIGRANTI: Video del battibecco, il Ministro del Lussemburgo sbotta "mer.. alors". I motivi dello SCONTRO(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 19:40:00 GMT)

Vienna - battibecco Salvini-Asselborn al vertice dei ministri : “Non abbiamo bisogno di Migranti”. “Merde alors!” : Diverbio, con imprecazione, tra Matteo Salvini e il ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn al vertice di Vienna durante l’intervento del vicepremier leghista. Alla frase pronunciata da Salvini durante il suo intervento, “non abbiamo l’esigenza di avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più”, il collega lussemburghese ha sbottato per poi commentare con l’imprecazione “merde alors” ...

Migranti - il Decreto Sicurezza di Salvini è quasi pronto : ecco cosa dice : In dirittura di arrivo il ‘Decreto Sicurezza’ più volte annunciato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Non è ufficiale, la versione definitiva potrebbe esser presentata già nei prossimi giorni, con eventuali limature. Adnkronos ha anticipato i contenuti e la traccia del nuovo Decreto studiato dal Viminale. Il provvedimento, come si legge nella relazione rivelata dall’Adnkronos, abroga di “l’istituto del ...

Migranti : ecco gli attivisti eritrei che si occupano dell'accoglienza : Vorrebbero aprire le porte ai loro connazionali. Tra politica e aiuto "umanitario", si scagliano contro il governo italiano

“Dileguati!” 50 Migranti della Diciotti irreperibili. Ma non è una fuga. Ecco perché : Sono almeno 50 i migranti che erano a bordo della nave Diciotti che si sono allontanati dal centro di accoglienza. Lo riferiscono fonti del Viminale, specificando che “il dato è in aggiornamento”. Si tratta di “maggiorenni: 6 di loro hanno fatto perdere le tracce il primo giorno di trasferimento, venerdì; 2 eritrei destinati alla diocesi di Firenze si sono dileguati il 2 settembre; per altri 19 è stato verificato ...