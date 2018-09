Matteo Salvini | svelato il piano della Corte Costituzionale per fermare le sue leggi

Mara Carfagna contro Matteo Salvini : 'Decida da che parte stare. Molti leghisti in Parlamento coi nostri voti' : Mara Carfagna , deputata di Forza Italia, si scaglia contro Matteo Salvini e lo fa con un tweet: 'Salvini dice di sentirsi ormai in famiglia con Conte, Di Maio e Tria. Dica chiaramente agli elettori ...

Sondaggio Index Research - Lega : balzo dello 0 - 7% in una settimana - Matteo Salvini nello spazio : Nel giorno del soffertissimo sì alla manovra, la Lega di Matteo Salvini incassa un'altra roboante promozione. Si tratta del Sondaggio Index Research proposto a PiazzaPulita di Corrado Formigli , su ...

Def - Matteo Salvini e l'orgoglio sovranista : 'I mercati se ne faranno una ragione' : Un Matteo Salvini più sovranista di così non lo si poteva immaginare. Dopo aver messo a punto il Def in un movimentato Consiglio dei ministri serale, il vicepremier e leader della Lega ha tenuto un ...

Def - clamoroso azzardo di Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Come Macron - ora l'Europa non...'. Resa dei conti : È stato poi lo stesso Giorgetti a mediare con il ministro dell'Economia Giovanni Tria sul 2,4%, e ora la sensazione è che, come scrive il Corriere della Sera , 'il calcolo dei leader di Lega e 5 ...

Lanciano - Matteo Salvini : 'Preso il quarto straniero infame. Bene' : 'Preso anche il quarto rapinatore straniero infame , pare il tagliatore di orecchie, Bene'. E' il durissimo commento di Matteo Salvini alla notizia del fermo dell'ultimo bandito dell' aggressione di ...

Retroscena sulla Lega - Matteo Salvini : 'Sforiamo il bilancio come Macron'. Giancarlo Giorgetti : ' Impossibile' : E Matteo Salvini si è ritrovato costretto nel pomeriggio di ieri 26 settembre a riunire gli economisti leghisti e Giancarlo Giorgetti soprattutto dopo l'avvertimento del ministro dell'Economia ...

Matteo Salvini : felicità italiani vale numerini : "Io i numerini me li gioco a lotto a tombola, qui mi occupo di Fornero, Flat tax, accise. Il numerino è l'ultimo dei miei problemi e arriva alla fine del percorso". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini incontrando la stampa a Tunisi, in diretta Facebook. --"Assolutamente sì". Risponde così il ministro Matteo Salvini ai giornalisti che - a margine della sua visita a Tunisi - gli chiedevano se valesse la pena superare il 2% del rapporto ...

Paolo Becchi - la drammatica verità su Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Non possono governare l'apparato' : Salvini sta dimostrando di saper essere un leader carismatico, di saper parlare direttamente alla gente, facendo un uso efficace e spregiudicato dei social network e dei mezzi di comunicazione ...

Giorgia Meloni - il retroscena : preoccupata per le europee. Ecco perché vuole smarcarsi da Matteo Salvini : C'è una cosa che preoccupa non poco Giorgia Meloni: rimanere fuori dell'Europarlamento. Gli ultimi sondaggi infatti non danno alcuna sicurezza a Fratelli d'Italia , visto che la soglia d'accesso è il ...

Coniugi massacrati a Lanciano - Matteo Salvini : marcire in cella : Sono scattati i primi tre arresti per la vicenda della rapina ai Coniugi Martelli a Lanciano: in manette sono finiti tre romeni, che stavano per partire con l'auto usata per l'assalto alla villa di Carlo Martelli e Niva Bazzan. Avevano addosso circa 3.400 euro. Uno di loro è già dentro il commissariato. Si tratta di due fratelli e un cugino, di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Le indagini si potrebbero estendere anche ad altre ...

Aquarius 2 - Matteo Salvini zittisce Macron dopo gli insulti all'Italia : 'Le tue lezioni di umanità...' : dopo le parole di Giuseppe Conte e quelle di Giorgia Meloni , anche Matteo Salvini risponde al fuoco del suo 'peggior nemico', Emmanuel Macron . La vicenda è sempre quella della Aquarius 2 , respinta ...

Luigi Di Maio - lo scoop di Politico : 'Sabato scorso l'incontro con Steve Bannon'. Paura di Matteo Salvini? : La più grande preoccupazione politica di Luigi Di Maio ? Il suo alleato, il co-firmatario del contratto di governo, quel Matteo Salvini che, alla guida della Lega, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana erode il consenso ...

Aquarius - Gino Strada si schiera coi migranti : 'Sono troppo vecchio - altrimenti...'. Guerra a Matteo Salvini : Secondo Strada questa Guerra sarebbe iniziata dalla politica e non dagli italiani, nel momento in cui l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti ha 'dichiarato Guerra ai migranti, e in subordine anche ...

Non è l'Arena - Aldo Grasso contro Massimo Giletti : 'Cosa non mi torna dell'intervista a Matteo Salvini' : 'Salvini è molto abile a schivare le domande che lo metterebbero in difficoltà'. Così Aldo Grasso analizza l'intervista di Massimo Giletti al ministro degli Interni a Non è l'Arena . Secondo Grasso. ...