Mattarella sulla manovra | molto preoccupato alza le attenzioni per le prossime ore

(Di venerdì 28 settembre 2018), nella sua storia politica ne ha viste tante. Perciò già si prepara a un supplemento di sorveglianza Una mattinata a sorvegliare il barometro di mercati e finanza che, come prevedibile, segnava tempesta già prima dell’apertura delle Borse. E poi, fino a sera, una serie di contatti per capire che tipo di prospettive anticipa lo spread schizzato a quota 280, mentre il tonfo di piazza Affari (la peggiore in Europa) puniva qualche banca portandola al limite della sospensione del titolo. Soltanto un’esagerata reazione emotiva, destinata a riassorbirsi presto? Oppure il preludio di un downgrade generalizzato per la nostra economia? «Temo che passeremo giorni anche peggiori di questo venerdì nero», profetizza ieri a Sergiouno dei suoi interlocutori. Tanti. Tra i quali c’è di sicuro pure Mario Draghi, con cui il presidente della Repubblica si sente abbastanza spesso, ...