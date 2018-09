Mattarella firma dl per Genova

Genova - Mattarella ha firmato il decreto : Si apprende dal Quirinale che il capo dello Stato ha firmato il decreto legge su Genova. Il testo del decreto era arrivato ieri mattina al Colle, ma il dl nella forma definitiva predisposto per la...

Dl Genova : Mattarella ha firmato il decreto : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto Genova, che sarà così pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo era arrivato ieri mattina al Quirinale ma il decreto nella forma definitiva predisposta per la firma è arrivato al Presidente della Repubblica alle 14,30 di oggi, ed è stato firmato da Mattarella alle 17.

Genova - Mattarella firma il decreto Il provvedimento punto per punto|Testo : Il provvedimento era rimasto fermo due settimane per nodi sulle coperture: contiene le misure decise dal Governo per gestire l'emergenza successiva al crollo del ponte Morandi

Mattarella ha firmato il decreto su Genova : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge contenete misure urgenti e per Genova dopo il crollo del ponte Morandi.Il testo del decreto era arrivato giovedì mattina al Quirinale, ma il dl nella forma definitiva predisposto per la firma è arrivato al presidente della Repubblica alle 14.30 di oggi ed è stato firmato da Mattarella alle 17.Sono passati 46 giorni dal crollo del ponte

Dl Genova al Colle nelle prossime ore per la firma di Mattarella : Rispetto alla prima bozza ci sarebbero le limature chieste a gran voce dal sindaco Bucci e dal commissario per l'emergenza Toti -

Mattarella firma legge terremoto ma esprime perplessità a Conte : Roma, 25 lug., askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, firma la legge di conversione del decreto terremoto ma esprime 'forti perplessità' su alcuni aspetti 'critici' del ...

Mattarella firma il decreto Terremoto : Il presidente ha scritto al premier Conte segnalando alcune criticità che, pur non essendo incostituzionali, suscitano perplessità e potrebbero vanificare la validità del provvedimento -

Mattarella firma Decreto Terremoto e scrive a Conte : ecco il testo : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato ieri, 24 luglio, il “Decreto Terremoto“, la legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Terremoto e ha Contestualmente scritto una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sottolineando alcuni aspetti di criticità. È quanto si legge in una nota del Quirinale. È stata quindi pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di conversione (legge 24 luglio 2018 ...