Materie prime aumentano | stangata su luce e gas

Materie prime promosse all'ex Società operaia : È proprio vero che la qualità va cercata anche lontano dalle solite rotte cittadine, perché l'eccellenza non ha confini. Da Matteo e Mattia è un luogo fuori dal tempo: nei vecchi locali della Società ...

Terra Madre Salone del Gusto : “L’etichetta deve raccontare il prezzo delle Materie prime” : Uno strumento per rendere più consapevoli i consumatori, aumentare la trasparenza delle filiere, valorizzare imprese agricole etiche e socialmente responsabili e contrastare le politiche aggressive della grande distribuzione organizzata nei confronti dell’agricoltura di piccola scala. Queste sono, in sintesi, le finalità della proposta del prezzo origine consegnata da Slow Food al ministro per le Politiche agricole alimentari, forestali e del ...