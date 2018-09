Mary Beard The Classical Body | The Naked and the Nude

romadailynews

(Di venerdì 28 settembre 2018) Si è tenuta oggi alla “American Academy” di Roma a Villa Aurelia, l’interessante e piacevole dissertazione della famosa scrittrice ed archeologa britannica. Con il “The: Theand the”, l’archeologa, inaugura la nuova stagione dell’American Academy in Rome. Quello diè stato un letterale bagno di folla, infatti la sala principale dell’American Academy era riempita di persone fino all’inverosimile, ciò sta a dimostrazione della fama e della stima che la gente, di ogni età, nutre verso la famosa e anticonformista professoressa della Newnham College, University of Cambridge. Meryha spiegato la visione del corpo umano nel mondo classico, mettendo a confronto i corpi maschili e femminili, di divinità e di atleti, così come di imperatori e di barbari. La spiegazione si sviluppa attraverso tutti i periodi storici e giungendo ...