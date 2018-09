Marocco | tra oasi verdissime | deserti e siti archeologici GALLERY

Marocco - entra in vigore una (contestata) legge contro la violenza sulle donne : Approvata dal parlamento del Marocco lo scorso 14 febbraio, il provvedimento prevede pene più severe per chi commette vari tipi di crimini contro le donne, sia nella sfera pubblica che in quella privata. Ma la legge non include lo stupro commesso dai mariti o la violenza coniugale, né definisce la violenza domestica.Continua a leggere

La Spagna rimanda in Marocco 116 migranti entrati illegalmente : La Spagna ha rimandato in Marocco le 116 persone che ieri sono entrate nel paese illegalmente attraversando il confine tra l'enclave di Ceuta e il paese africano. Lo afferma El Pais facendo riferimento alle informazioni fornite dalla polizia. L'operazione è stata condotta sulla base di un'intesa che Spagna e Marocco hanno siglato nel 1992. L'accordo prevede che il Marocco riammetta nel proprio territorio, su espressa richiesta spagnola, ...

Migranti - Spagna respinge in Marocco i 116 entrati a Ceuta : “C’è accordo del ’92” : Il governo di Madrid ha rinviato in Marocco un gruppo di 116 Migranti che avevano fatto due giorni fa irruzione nell’enclave spagnola di Ceuta. I Migranti, come confermato dal ministero dell’Interno, sono stati rimandati indietro nel paese nordafricano a gruppi di dieci in virtù di un accordo bilaterale firmato nel 1992. Enclave spagnola sulla costa marocchina, Ceuta è una meta prescelta da molti Migranti che cercano di superare la barriera del ...

La Spagna ha rimandato in Marocco i 116 migranti che erano riusciti a entrare a Ceuta : La polizia spagnola ha rimandato in Marocco i 116 migranti sub-sahariani che mercoledì 22 agosto sono riusciti a sfondare le barriere di separazione per fare il loro ingresso a Ceuta. Lo riferiscono i media spagnoli.Per i respingimenti applicati dopo 24 ore, il governo ha fatto ricorso a un accordo firmato nel 1992 con il Marocco, che prevede l'espulsione in meno di 10 giorni dei cittadini di Paesi terzi entrati illegalmente in Spagna dal ...

I migranti sfondano il confine tra Marocco e Spagna : assalto a Ceuta - 600 riescono a entrare : Pietre, feci e calce viva contro le forze di sicurezza. Secondo la polizia 16 migranti e 5 agenti sono rimasti feriti, secondo la Croce Rossa i migranti feriti sarebbero oltre 130

Oltre 800 migranti hanno sfondato la barriera tra il Marocco e l’enclave spagnola di Ceuta : Intorno alle 7 di mattina circa 800 migranti dalla'Africa subsahariana hanno superato la barriera che separa il Marocco dal territorio spagnolo di Ceuta. Circa 600 sono riusciti ad entrare, dopo scontri con le guardie di frontiera e Oltre un centinaio di feriti. È il più importante sconfinamento dal febbraio 2017.Continua a leggere

Marocco - storica apertura : il notaio islamico potrà essere donna : storicamente prerogativa dei soli uomini , per la prima volta in Marocco 299 donne potranno esercitare il ruolo di 'adoul', l'equivalente islamico del nostro notaio . Si è svolto infatti il primo ...