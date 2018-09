Marina di Modica | Abbate | tornado in allontamento

Evacuazione a Marina di Modica e Maganuco - Abbate : in arrivo un tornado : E' in corso l'Evacuazione di tutte le persone che si trovano nel raggio di 100 metri dalla costa di Marina di Modica e Maganuco. Arriva un tornado

Mareggiata a Marina di Modica - il mare inghiotte la spiaggia : Modica - Una forte mareggiata si sta abbattendo in queste ore sulla costiera ragusana. Il Sindaco di Modica Ignazio Abbate invita alla massima prudenza soprattutto sulle zone costiere, per il rischio ...

Forte mareggiata a Marina di Modica - sindaco : allontanatevi dalla costa : Il sindaco di Modica Ignazio Abbate invita la cittadinanza a non avvicinarsi e a non sostare nella zona costiera per la Forte mareggiata in corso.

Marina di Modica - picchia la moglie e la figlia : in manette uomo violento : I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, un uomo di Grammichele. L'...

Marina di Modica - picchia la moglie e la figlia : in manette uomo violento : picchia la moglie e la figlia e minaccia i Carabinieri: in carcere un uomo di Grammichele. E' accaduto in un camper a Marina di Modica.

Incendio alle porte di Marina di Modica : brucia un canneto : Un Incendio e' scoppiato intorno alle ore 20,30 in un canneto alle porte di Marina di Modica, vicino al villaggio Puccia. Sul posto i vigili del fuoco

La notte bianca caratterizza il Modica Summer Fest a Marina : Redazione E' come sempre variegato il programma del Modica Summer Fest in occasione dell'ultimo fine settimana di agosto che vede in programma la notte bianca di fine estate. Venerdi 24 alle 21:00 in ...

Notte Bianca a Marina di Modica : sabato 25 agosto : Notte Bianca a Marina di Modica. L'evento e' organizzato nell'ambito del Modica Summer Fest. Si comincia alle ore 22 in piazza Mediterraneo.

Marina di Modica - concime in una serra - 18 si sentono male. FOTO : Modica - Un guasto all'impianto all'irrigazione di un impianto serricolo ha determinato la cattiva concimazione, in assenza di acqua, di una serra, favorendo l'esalazione di miasmi, in prossimità di ...

Marina di Modica - gas tossici da fertilizzante : allarme per residenti : Evacuati i residenti di contrada Carciolo a Marina di Modica per rischio di intossicazione da gas tossici emessi da un fertilizzante.

Marina di Modica - la mancata salvaguardia delle dune : ancora polemiche : Così, mentre nel mondo si interpreta lo sviluppo a partire dalle compatibilità ambientali, dalla valorizzazione delle risorse e dalla loro promozione anche in chiave turistica, a Modica siamo rimasti ...

Modica Summer Fest - a Marina la Blue Sugar : la tribute band di Zucchero : Tanti gli appuntmaneti a Modica, Marina e Frigintini per la Modica Summer Fest. Stasera in piazza mediterraneo i Blue Sugar: tribute band di Zucchero

Eiffel 65 : record di presenze a Marina di Modica : Successo a Marina Di Modica per il concerto degli Eiffel 65. Non hanno età e fanno ballare tutta la piazza Mediterraneo fino a tarda notte.

Modica Summer Fest : Eiffel 65 a Marina : Tutto pronto per gli eventi in programma per Modica Syummer Fest a Modica, Marina di Modica e Frigintini. A Marina il concerto degli Eiffel 65